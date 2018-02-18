وزيرة التجارة السويدية تزور مصر اليوم

السويد

هاجر عمران:



تقوم إن ليند وزيرة شئون الاتحاد الأوروبي والتجارة بمملكة السويد بزيارة إلي مصر اليوم الأحد، وتستمر حتى 20 فبراير، ومن المقرر أن تجتمع مع وزراء من الحكومة المصرية وأيضا ممثلين من المجتمع المدني وممثلين رسميين آخرين.



وقال بيان عن سفارة السويد اليوم الأحد، إن مصر تعتبر شريكا تجاريا مهما للسويد، وتعد مصر من إحدى الـ26 دولة ذات الأولوية في استراتيجية التصدير للحكومة السويدية، كما تعد مصر أكبر سوق تصدير للسويد في إفريقيا وثاني أكبر سوق تصدير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وأضاف أنه لدى الشركات السويدية الكبيرة تواجد مهم في مصر كما تبحث شركات آخرى عن فرص لفتح أسواق جديدة.



وخلال زيارتها، ستناقش الوزيرة ليند التطورات الاقتصادية والسياسية فى مصر، كما ستناقش الفرص الممكنة لمزيد من التعاون التجاري وتبادل المعرفة بين البلدين، وسوف تلتقي أيضا الوزيرة مع ممثلين من المجتمع المدني لمناقشة حقوق المرأة ومشاركة المرأة في الاقتصاد والمجتمع بشكل عام.