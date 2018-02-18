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بورصة وشركات
عمران: 35% نموًا بالحصة السوقية لشركات التمويل متناهى الصغر
الأحد 18 فبراير 2018 01:13 م
محمد عمران
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قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، إن الحصة السوقية لشركات التمويل متناهى الصغر سجلت نموا نسبته 35.39% العام الماضي، مقارنة بحصة 23.31% فى نهاية 2016، مما يؤكد جاذبية نشاط التمويل المتناهى للشركات ومنافستها للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ووصل عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية العام الماضى إلى 839 جمعية ومؤسسة أهلية، إضافة إلى 3 شركات تزاول النشاط، ويبلغ عدد المنافذ والفروع التى تعمل من خلالها 815 فرعا، أى بإجمالى 1660 منفذا بجميع محافظات مصر.
وأشار رئيس هيئة الرقابة المالية فى بيان إلى أن ترتيب الجهات المانحة للتمويل لم يشهد تغيرا فى عام 2017 عن العام السابق، حيث احتفظ فى قمته بالجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة (أ) ، ثم شركات التمويل متناهى الصغر، ثم الجمعيات والمؤسسسات الأهلية من الفئة ( ب)، يليها الجمعيات والمؤسسسات الأهلية من الفئة ( ج).
واحتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الإناث المركز الأول نسبة 52.5% وبرصيد تمويل قدره 3.7 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين 1.55 مليون مستفيد تمثل 68.5%، فى حين احتلت الحصة السوقية لأرصدة التمويل للعملاء الذكور المركز الثانى نسبة 47.4% وبرصيد تمويل قدره 3.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين711.78 ألف مستفيد بنسبة 31.5%.
الرقابة المالية
محمد عمران
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