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بورصة وشركات
عمران: 7.1 مليار جنيه أرصدة نشاط التمويل متناهى الصغر بنهاية 2017
الأحد 18 فبراير 2018 01:05 م
الهيئة العامة للرقابة المالية
أخر الأخبار
الهيئة العامة للرقابة المالية
منى عبد البارى
قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن نشاط التمويل متناهى الصغر ما زال مستمرا فى تحقيق نتائج أيجابية بعد مرور ثلاثة أعوام على صدور القانون المنظم لنشاط التمويل متناهى الصغر فى مصر، وهو ما ظهر في أرصدة النشاط بنهاية العام الماضي والتي تجاوزت 7.12 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 59% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، والتى سجلت 4.49 مليار جنيه.
وبحسب بيان صدر عن هيئة الرقابة المالية اليوم فقد انعكس النمو فى قيمة محفظة التمويل متناهى الصغر إيجابيا على عدد المستفيدين من النشاط ليبلغ ما يقرب من 2.260 مليون مستفيد بمعدل زياده قدره 24% بنهاية عام 2017، مقارنة بعدد المستفيدين بنهاية 2016 والذى وصل إلى 1.8 مليون عميل.
الرقابة المالية
التمويل متناهي الصغر
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