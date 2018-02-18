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بورصة وشركات
النشاط التجاري يستحوذ على 61.4% من التمويلات متناهية الصغر
الأحد 18 فبراير 2018 01:02 م
هيئة الرقابة المالية
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هيئة الرقابة المالية
المال - خاص
كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، حول الأنشطة التجارية الممولة في قطاع التمويل متناهي الصغر، عن احتلال النشاط التجارى المرتبة الأولى بحصة سوقية نسبتها 61.4%، بقيمة أرصدة تمويل قدرها 4.37 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين بلغ 1.51 مليون عميل.
وجاء النشاط الخدمى بالمرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت نسبتها 17.55%، بقيمة تمويل قدرها 1.24 مليار جنيه، وبعدد مستفيدين وصل إلى 301.63 ألف عميل.
وجاء النشاط الزراعى فى الترتيب الثالث بحصة سوقية نسبتها 13.6%، بأرصدة تمويل قدرها 968 مليون جنيه، واستفاد منه 277.49 ألف عميل.
واحتل النشاط الإنتاجى والحرفى المرتبة الرابعة بحصة سوقية نسبتها 7.45%، بقيمة تمويلية قدرها 530.06 مليون جنيه، وبعدد مستفيدين بلغ 164.76 ألف عميل.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الأحد، أن أرصدة نشاط التمويل متناهي الصغر، بنهاية العام الماضي، سجلت 7.12 مليار جنيه، بنسبة نمو قدرها 59%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، والتى سجلت 4.49 مليار جنيه.
الرقابة المالية
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