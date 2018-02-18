إم بى للهندسة تدرس القيد المزدوج بإحدى الأسواق الأوروبية

الأسواق العالمية

لأول مرة فى شركات «النايلكس»





شريف عمر



تدرس شركة إم بى للهندسة –المدرجة فى بورصة النيل - القيد المزدوج لأسهمها فى إحدى بورصتى لندن أو هولندا، فى إطار خطتها للتوسع بمجال أسواق المال.



وقال أحمد بهاء الدين شلبى، المدير التنفيذى لشركة إم بى للهندسة، إن الأخيرة تبحث فى المرحلة الحالية، الاستفادة من قيد الأسهم فى البورصة المصرية عبر دراسة البدائل المتاحة، وعلى رأسها القيد المزدوج فى أسواق خارجية، بهدف تعزيز التداول على السهم والترويج للشركة.



وأكد شلبى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه سيتم اتخاذ القرار النهائى بهذا الأمر خلال النصف الثانى من العام الحالى بعد انتهاء الدراسات الفنية اللازمة، موضحاً أن تحديد التكلفة الإجمالية للتداول فى الأسواق الخارجية، سيكون المعيار الأهم عند اتخاذ القرار.



وقالت مصادر مقربة من الشركة، إن الدراسات الأولية تدور حول القيد المزدوج فى سوقى هولندا أو لندن، فى ظل وجود منصات تداول للشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، لافتة إلى اهتمام إم بى بخوض الخطوة لتكون أول شركة فى بورصة النيل تفكر فى القيد المزدوج.



ولجأت العديد من الشركات المقيدة فى البورصة المصرية، للقيد المزودج لأسهمها فى بورصات أجنبية ومنها البنك التجارى الدولى، والمجموعة المالية هيرمس، وعامر جروب، وبورتو جروب، ومدينة نصر للإسكان والتعمير.



وفى سياق متصل، تطرق شلبى إلى أن الدراسات تتضمن كذلك التفكير فى انتقال الشركة من بورصة النيل إلى المقصورة الرئيسية بعد استيفاء الشروط الواجبة المتعلقة برأس المال، لتصبح أول شركة تنتقل من التداول فى النيل إلى السوق الرئيسية.



وأعلنت مؤخراً إم بى أنها ستوقع عقداً يوم 18 فبراير الحالى، للتعاقد مع شركة هاجر الفرنسية لتنفيذ جزء جديد من منتجاتها، بداخل مصانع إم بى فى مصر.



وخلال الشهور التسعة الأولى من 2017، ارتفعت أرباح الشركة لتصل إلى 7.9 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 4.67 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016، كما ضخت نحو 21 مليون جنيه تكاليف استثمارية لإنشاء مصنع شركتها التابعة بيتا إلكتريك للصناعات.



ويبلغ رأسمال إم بى للهندسة نحو 33 مليون جنيه، وتم طرحها فى بورصة النيل خلال مارس 2016، عبر تحالف من عدة شركات هى كاتليست بارتنرز لرعاية القيد، وسيجما لتداول الاوراق المالية، مديراً للطرح، وشركة مباشر إنترناشيونال وعربية أون لاين، لمساعدة مدير الطرح، فى حين تولت شركة القاهرة للاستثمارات المالية مهام المستشار المالى المستقل، ومكتب سرى الدين مستشاراً قانونيا.



ووفقا لآخر نموذج إفصاح لإم بى، يستحوذ بهاء شلبى على %29 من رأسمال الشركة، وأحمد بهاء الدين شلبى على %25، وتامر بهاء الدين على %8، وشيرمين الحكيم على %12، والباقى اتسم حرة التداول.

