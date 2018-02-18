هل تتحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة ؟

محمد فريد 6



بعد إقرار البرلمان تعديلات قانون سوق المال





منى عبدالبارى



فجر إقرار مجلس النواب، مؤخرا قانون سوق المال الذى تجيز مادته «26» إنشاء بورصات خاصة لها شخصية معنوية فى شكل شركة مساهمة، عددا من علامات الاستفهام، فى مقدمتها : هل تتجه البورصة المصرية إلى التحول لشركة مساهمة ؟ وما القيمة المضافة من خطوة كهذه -حال تنفيذها- ؟ وهل سنرى قريبا شركات مساهمة تعمل كبورصات لتداول الأوراق المالية فى السوق المحلية ؟



وتحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مقترح مطروح منذ عام 2007، إبان تولى ماجد شوقى، رئاسة البورصة، وقبل رحيله من منصبه قال دكتور محمد عمران، الرئيس السابق للبورصة المصرية، إن التفكير فى تحويل البورصة إلى شركة خاصة، مطروح، وكذا دراسة إمكانية تحويلها إلى شركة مساهمة، والتخطيط فى مرحلة مستقبلية لخصخصة جزء من ملكية الشركة، لزيادة كفاءتها على غرار بورصات العالم المتقدمة.



ويتيح تحول البورصة إلى شركة مساهمة خصخصة جزء من ملكيتها، وطرحها فى سوق المال والتداول عليها، وهو أمر مطبق فى عدد من بورصات العالم ومن بينها دبى، وقطر، والكويت، وفلسطين.



وقال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية - فى تصريحات خاصة لـ«المال» – إنه لا توجد نية لتحول البورصة إلى شركة مساهمة، خاصة وأن هذه الآلية كانت متاحة من قبل وقابلة للتطبيق، كما أن هذا الأمر غير مدرج فى خطة العمل الحالية والتى تنتهى فى 2021.



وتتيح المادة «26» من قانون سوق المال، إنشاء بورصات لها شخصية معنوية فى شكل شركة مساهمة، يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية، بشرط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، وموافقة مجلس الوزراء.



و استبعد "فريد" ظهور شركات من القطاع الخاص للعمل كبورصات خاصة بالسوق المحلية، فى ضوء عدم ملاءمة الوضع بالسوق حاليا، على صعيد التداولات، ورءوس الأموال.



و يرى شريف سامى، الرئيس السابق لـ«الرقابة المالية»، أن قرار تحول البورصة إلى شركة مساهمة له إيجابيات، تتمثل فى خلق قدر أكبر من المرونة فى العملية الإدارية، والسماح للملاك بالإدارة، وله سلبيات أيضا أبرزها استهداف الربحية فى المقام الأول، واستئثار أفراد بعينهم باتخاذ القرارات.



وأكد عدم وجود حاجة ملحة الآن لتحول البورصة المصرية إلى شركة مساهمة فى ظل نظام إدارتها الحالى، والذى يشتمل على بعض الأعضاء المنتخبين.



ولفت إلى أن التعديل الجديد سيتم الاستفادة منه فيما يتعلق بإنشاء بورصات العقود والسلع، لعدم وجود تشريع لبورصة العقود الآجلة، السلعية، والمالية، فى القانون السابق قبل التعديلات.



وقال – فى تصريحات لـ«المال»- إن الصورة السابقة من القانون كانت تتيح إنشاء بورصات خاصة، ولكنها كانت غير عملية، وشديدة التعقيد.



وكانت اللائحة التنفيذية للقانون السابق، قبل التعديلات تشتمل على نحو 15 مادة لتنظيم عمل إنشاء بورصة خاصة، من بينها ألا يقل رأس المال النقدى عن 10 ملايين جنيه، أغلبه مملوكا لمصريين، وأن يكون مدفوعا وموزعا بالكامل.



واستبعد ظهور شركات تعمل كبورصات لتداول الأوراق المالية فى الأجل القريب، نظرا لأن هذا الأمر يتطلب فى المقام الأول وجود شركة راغبة مستوفاة كل الاشتراطات، والنظم التكنولوجية، فضلا عن إجرائها دراسات متأنية حول الورقة المالية، ومعدلات التداول والربحية.



وتنص المادة المذكورة أيضا على أن يصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قراراً بالشروط اللازم توافرها فى الشركة المساهمة، تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة وقواعد الحوكمة، وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.



ومن المقرر أن يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة، على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية للبورصة المطلوب إنشاؤها، وكيفية التحقق من استيفاء الشروط المتطلبة فى الشركة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.



و فى إطار المادة المذكورة تصدر «الرقابة المالية» نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة، متضمنا القواعد اللازمة لحسن إدارتها بما فى ذلك، الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين، وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين التنفيذيين، وأعضاء لجنة العضوية، وغيرها من اللجان، وقواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية، أو إفشائها للغير، وأسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة، واختصاص مجلس إدارة البورصة، بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.



ونصت القواعد على ضرورة أن يكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحديد أتعابهما بقرار من الجمعية العامة، وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريا وما يترتب عليه وإجراءات تصفيتها.



وتعتبر البورصة المصرية، ثالث أقدم بورصة فى العالم وأول بورصة فى الشرق الأوسط، وتعود نشأتها للقرن الـ 19 عندما تم إنشاء بورصة الإسكندرية عام 1883 وتلتها بورصة القاهرة عام 1903.

