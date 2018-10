رئيس متروبوليتان: تغيير لوجو الشركة تمشيًا مع سياسة التركيز على الـ SMEs

سيد بدراستجابة لتوجهات الدولة وتماشياً مع سياستها الائتمانية فى التركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنت شركة "متروبوليتان مصر" للاستشارات المالية ش.م.م تغيير اللوجو الخاص بها ليتماشى مع السياسة التى ستتبعها خلال العام 2018 ليكون “Financial Tools Out Of The Box” .وقال د.خالد نجاتى رئيس مجلس الإدارة، نائب رئيس الاتحاد الدولى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الأسبق " إن متروبوليتان مصر قامت بتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات تمويلية وصناديق استثمار دولية للاستثمار فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بطرق غير تقليدية ."وأضاف د.نجاتى " أن كل صناديق الاستثمار والمؤسسات التى وقعت متروبوليتان مصر بروتوكولات تعاون معها أشادوا بأهمية الاستثمار بمصر فى الوقت الحالى خاصة بعد التسهيلات التى تقدمها الدولة للمستثمرين وإصدار قانون الاستثمار الجديد، بالإضافة إلى تعديل البنك المركزى الأخير لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدين أن 2018 هو عام الاستثمار فى مصر ."وأكد " أن مصر تعدت نيجيريا وجنوب افريقيا فى إيجابية تقبل السوق للاستثمار وأن الخاسر الأكبر سيكون من لم يستثمر الآن فى مصر، ويتجلى ذلك فى إشادة صندوق النقد الدولى بخطوات الإصلاح الاقتصادى التى نفذتها الحكومة وحققت نتائج فى رفع الاحتياطى النقدى ومواجهة التضخم وغيرها من الخطوات الإصلاحية"بالإضافة إلى وضع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية مثل "موديز وفيتش" مصر ضمن الاقتصاديات الآمنه للاستثمار فى الوقت الحالى ونظرتهم الإيجابية وهو ما يساهم بدوره فى تشجيع وجذب المستثمرين للاستثمار والدخول للسوق المصرية.وكشف د.خالد نجاتى عن خطة عمل الشركة بالنسبة للاستثمار خلال 2018 ،مؤكداً أن متروبوليتان مصر تسعى خلال الفترة المقبلة للتركيز على توقيع بروتوكولات تعاون مع شركات الاستثمار المباشر فى مصر خلال مارس المقبل.وأشاد د.نجاتى بقرار تعديل البنك المركزى لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة السابقة حيث يساهم ذلك فى توسيع الشريحة التى ستستفيد من مبادرة البنك المركزى، ولكن ينقصه عدم استفادة أصحاب المشروعات متناهية الصغر من المبادرة، مناشداً المركزى تخصيص جزء من المبادرة للمشروعات دون التصنيف "متناهية الصغر" .