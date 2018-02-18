اللا منتمى

شريف عطية







رغم جهود غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.. تبذلها حالياً الإدارة المصرية القائمة سواء على صعيد الأوضاع الداخلية أو التحركات الخارجية، يسود مناخ عام غير مبرر بإجماله من عدم الرضا.. لا يضع فى حسبانه وعورة الطريق إلى الإصلاح والاستقرار، وهو شعور لا يقتصر فحسب على المعارضين، لأسبابهم، إنما أيضاً لدى عامة الناس، سواء عن حق بتأثير الحرب الأهلية الباردة أو المسلحة التى تجد صداها لدى جماهير من فرط المتغيرات التى واجهتها عبر قرن مضى.. مما يسهل التلاعب بها عبر خطط ممنهجة لقوى داخلية ومن الخارج.



إلى ذلك، ومن بعد جهد طال فى البحث عن أسباب كثيرة وراء تردى الموقف العربى- وقاطرته المصرية- تبرز ظاهرة «ضعف الانتماء» فى مقدمة المشهد القومى، سواء على المستوى الجمعى أو الفردى، ربما بسبب تعدد الثقافات إلى تباين المراجع الأصولية (المحلية أو الكوزموبولتينية الوافدة عبر العصور) أو بسبب تجذر الطبيعة القبلية المتحولة من بعد باتجاه الغيرة الدبلوماسية والطبقية سواء فى داخل كل وحدة سياسية، أو بين بعضها البعض، الأمر الذى لم يغب من سابق وحتى الآن.. عن القوى الراغبة فى الهيمنة.. السعى إلى توظيفه لمزيد من تفتيت المجتمعات العربية، وعلى النحو المأساوى الجارى حالياً، ناهيك عن اشتعال آفة الجدل العقيم- كأهل بيزنطة- فيما العدو يدق عليهم الأبواب.. ويتسلل لما بين ظهرانيهم، وهم فى جدلهم يعمهون.. بينما أعناقهم ملتوية إلى الخلف.. إذ يرجم كل منهم العهد السابق أو التالى له، حتى كاد التاريخ الوطنى من فرط تشويهه.. أن يصبح مسخاً لا يدعو إلى الفخر بماضيه.. وعاجزاً عن الاجتهاد فى صنع المستقبل.



فى هذا المناخ العام من جلد الذات إلى تراجع الشعور بالانتماء.. تذهب معظم الجهود لإصلاح ذات البين أدراج الرياح أشبه بقبض الريح، وفى وقت يتطلب تضافر الجهود- وليس العكس- للحيلولة دون الانزلاق بالأمة إلى تفتتها الحالى، ليس لقصور ذاتى فى إمكانياتها للتقدم بقدر معاناتها من عقدة الاضطهاد (المصطنعة) لدى البعض أو للحنين المرجعى لعهود ولت ولن تعود أو فى صب اللعنات على سياسات كانت وليدة ظروف عصرها.. وأصبحت كغيرها مدماكاً فى مسيرة التاريخ لا يجوز انتزاعه، وإلا سقط المعبد على من فيه ذلك، فيما هم أشبه بالسائرين نياماً فى انتظار أمل غامض غير محدد.. لا يرفع المرء منهم رأسه صارخاً إلا مع حدوث ضجة تكون فى الغالب مفتعلة أو ربما تكون قادرة على إيقاظ الوعى- ولو مؤقتاً- سرعان ما يعود بعدها إلى سياقه اللا منتمى، لحين انتهاء ذلك الصدى الأجوف أو الحقيقى سواء بسواء.



إلى تلك الفوضى جراء حالة من غياب الانتماء التى تشيع فى البلاد، فمن الطبيعى- على سبيل المثال- أن يستغل زعيم تنظيم القاعدة «الظواهري» تلك الظاهرة السلبية لكى يوجه نداء إلى شباب «الإخوان» وغيرهم يحضهم فيه على الالتحاق بالقاعدة، خاصة بعد انتقالات من تنظيم «داعش» وآخرين إلى تنظيمه، وبالتزامن مع مساعى نقلهم إلى ليبيا حيث نشاط «القاعدة» وخلاياها المسلحة فى الصحراء الغربية، ولا كان من الممكن لولا شيوع هذه الظاهرة.. أن تتجرأ تركيا لإعاقة مصر عن استخراج الغاز من حقولها شرق البحر المتوسط، ولا أن تجد تقارير إعلامية غربية صداها فى أوساط اللا منتمين رغم الكذب الفاضح لهذه التقارير عن غارات إسرائيلية على مواقع الإرهاب فى سيناء (النيويورك تايمز) ذلك رغم امتلاك مصر مئات الطائرات المتنوعة ما لا يدعها تحتاج لمساعدة إسرائيلية مزعومة، وإلى غير ذلك من فيض الأمثلة للحرب النفسية على مصر.. لتتكسر النصال على النصال.. لولا هذه الآفة اللعينة من اللا انتماءات التى تقتات على الأخضر واليابس من مقدرات الوطن.

