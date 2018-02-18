قطع المياه عن البدرشين والحوامدية الثلاثاء

محطة المياه

المال ـ خاص:



أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن (مركز ومدينة البدرشين بالكامل - جنوب غرب الحوامدية)؛ اعتبارا من الساعة السادسة مساء الثلاثاء المقبل، حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي؛ نظراً لقيام الشركة بأعمال الصيانة السنوية بمحطة مياه البدرشين المرشحة.



وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.