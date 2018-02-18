وزير التعليم العالى يصدر قرارات بتعيين رؤساء للمعاهد الخاصة

مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

جهاد سالم



أصدر د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عدة قرارات وزارية تتعلق بتعيين عدد (13) رؤساء لمجالس إدارات عدد من المعاهد التجارية العالية الخاصة، بالإضافة إلى تجديد تعيين عدد (3) وكلاء، وتتضمن القرارات تعيين كل من: د. صبرى أحمد أبو زيد رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للتسويق والتجارة ونظم المعلومات بالتجمع الأول، ود. أحمد محمد أبو الدهب رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للحاسب الآلى ونظم المعلومات بأبو قير بالإسكندرية، ود. نهى محمد يسرى صادق رئيسًا لمجلس إدارة معهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت، ود. على محمود محمد أبو زيد رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للعلوم الإدارية بجناكليس، ود. محمد عبد المنعم حشيش رئيسًا لمعهد القاهرة العالى للهندسة وعلوم الحاسب والإدارة بالتجمع الأول، ود. هبه الله عبد الله الدهشان رئيسًا لمجلس إدارة معهد العبور العالى للإدارة والحاسبات ونظم المعلومات ك 21 طريق القاهرة/ بلبيس، ود. ماريز مدحت لويس أنور رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم، ود. وجدى لويس أنور رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للدراسات المتطورة بالقطامية، ود. محمد رضوان القيرانى رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للعلوم الإدارية بالمنزلة، ود. خالد حسن عزازى حسن رئيسًا لمجلس إدارة معهد الألسن العالى للسياحة والفنادق والحاسب الآلى بمدينة نصر، ود. هالة محمد كمال رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات بمصر الجديدة، ود. محمد محمود بكر البطران رئيسًا لمجلس إدارة المعهد العالى للدراسات النوعية بالجيزة.



كما وافق د. عبد الغفار على تجديد تعيين كل من: د. تامر سعيد عبد المنعم محمد وكيلا لمعهد المدينة العالى للإدارة والتكنولوجيا بشبرامنت لشئون التعليم والطلاب، ود. محب خله توفيق وكيلا للمعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. فهيم أبو العزم محمد وكيلا لمعهد السويس لنظم المعلومات الإدارية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.