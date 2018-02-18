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سيـــاســة
الخارجية: تلقينا إخطارا من السودان بتأجيل اجتماع سد النهضة
الأحد 18 فبراير 2018 11:16 ص
سد النهضة
أخر الأخبار
سد النهضة
سمر السيد:
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزارة تلقت إخطارا من الجانب السوداني بتأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي الخاص بسد النهضة بناء علي طلب من إثيوبيا.
وأضاف أبو زيد فى بيان اليوم الأحد، أنه مع إدراك الوزارة للظروف التي ربما قد دفعت إثيوبيا لطلب تأجيل الاجتماع، والتي يأمل أن تزول في أقرب فرصة، إلا أنه تطلع لأن يتم الالتزام بالإطار الزمني الذي حدده القادة لحسم الخلافات الفنية القائمة، خاصة أن قضية سد النهضة تمس مصالح شعوب الدول الثلاث، وأن التنفيذ الدقيق لتكليفات القادة يقضي باعتبار مصالح شعوب الدول الثلاث مصلحة لدولة واحدة وشعب واحد، الأمر الذي يقتضي التحرك العاجل للتوصل إلي حلول تحفظ مصالح الجميع.
يشار إلى أن الاجتماع الوزراى الثلاثى الخاص بسد النهضة كان مقررا انعقاده يومي ٢٤ و٢٥ فبراير الجاري، بالخرطوم بمشاركة وزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث.
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