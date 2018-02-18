طرح كراسات شروط 540 وحدة بإسكان المستقبل 3.. الأحد

المستقبل للتنمية العمرانية



​

بدور إبراهيم:



أعلنت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أن حساب تمويل الإسكان الاقتصادي طرح 540 وحدة سكنية بمشروع "إسكان المستقبل 3"، بالتجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة، بنظام القرعة العلنية، وذلك بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، مؤكدة أن ذلك يأتي فـي إطار دور حساب تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان في الارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري، وتلبية رغبات مختلف شرائح المجتمع في تملك الوحدات السكنية.



وقالت المهندسة نفيسة هاشم: تتضمن شروط الحجز ما يلي: ألا تقل سن المتقدم للحجز عن 21 عاماً في نهاية فترة الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج والزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة، كما يشترط عدم سابقة حصول الأسرة (الزوج والزوجة) على قطعة أرض أو وحدة سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي، أو وحدة سكنية بمشروعي "دار مصر"، و"سكن مصر"، موضحة أنه سيتم تخصيص 5 % من إجمالى الوحدات (دور أرضى) لذوي الاحتياجات الخاصة، مع تقديم المستندات الخاصة في هذا الشأن للدخول فى القرعة العلنية.



وأضافت وكيل أول الوزارة أنه سيتم استقبال الراغبين في شراء كراسات الشروط والمواصفات ابتداءً من الأحد المقبل 25/2/2018، خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان من الساعة 3 وحتى 5 مساءً، بالفروع التالية: التجمع الخامس – عمارة 114 خلف مبنى الجهاز، القطامية – عمارة (1، 2) شركة النيل أمام قسم شرطة القطامية، المقطم – قطعة 6019 تقسيم ج بنوك 2 شياخة المقطم، مصر الجديدة – عمارة (7، 8) عمارات مصر للتعمير بمساكن شيراتون، المعادي – (3، 4) د/5 شارع اللاسلكي، المانسترلي – برج 7 أبراج المانسترلي بشارع البحر الأعظم أمام القرية الفرعونية بالجيزة، الهرم – عمارات جاردينيا الهرم بمحطة اسباتس في شارع الهرم، الحي المتميز – المجاورة الثانية عمارة (22، 23) بمدينة 6 أكتوبر.



وأشارت المهندسة نفيسة هاشم إلى أنه سيتم استقبال الراغبين في الحجز ابتداءً من يوم الأحد 4/3/2018 وحتى يوم الخميس 15/3/2018، لتقديم استمارة الحجز المُرفقة بكراسة الشروط بعد استيفائها، وسداد مبلغ جدية الحجز، لدى فروع بنك التعمير والإسكان السابق ذكرها، مع استمرار بيع كراسات الشروط حتى يوم الخميس 15/3/2018.



وقالت رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادي: نفذ الحساب هذا المشروع السكني بالتجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، على مساحة 7 أفدنة، ويضم 27 عمارة بها 540 وحدة سكنية بمساحات (112، 120م2)، مضيفة أن قيمة مبلغ جدية الحجز 50 ألف جنيه، وفـي حالة رسو القرعة العلنية يتم استكماله إلى 20 % من إجمالي قيمة الوحدة المخصصة، ويتم سداد باقي ثمن الوحدة عن طريق السداد على 5 سنوات بدون فوائد (10 أقساط نصف سنوية)، أو السداد بنظام التمويل العقاري.

