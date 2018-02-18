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استثمار
سحر نصر: الاستثمار ستبدأ الترويج لصندوق الرياضة بين المؤسسات الدولية
الأحد 18 فبراير 2018 11:12 ص
سحر نصر 787
أخر الأخبار
سحر نصر 787
على المصري وشريف عمر وسيد بدر
أكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، أن تدشين صندوق الرياضة الخيري مثال للشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق الصندوق، أن التنمية المستدامة لن تتحقق سوى بالاستثمار فيةالشباب، مشددة على دعم الوزارة وهيئة الاستثمار للصندوق من خلال الترويج له بين المؤسسات الدولية.
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