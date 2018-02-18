سحر نصر: الاستثمار ستبدأ الترويج لصندوق الرياضة بين المؤسسات الدولية

سحر نصر 787





على المصري وشريف عمر وسيد بدر



أكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار التعاون الدولي، أن تدشين صندوق الرياضة الخيري مثال للشراكة الناجحة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.



وأضافت خلال كلمتها بمؤتمر إطلاق الصندوق، أن التنمية المستدامة لن تتحقق سوى بالاستثمار فيةالشباب، مشددة على دعم الوزارة وهيئة الاستثمار للصندوق من خلال الترويج له بين المؤسسات الدولية.