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سيــارات
جيوشي موتورز تضخ استثمارات بقيمة 7 ملايين دولار
الأحد 18 فبراير 2018 10:55 ص
السيارات الكهربائية
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السيارات الكهربائية
المال ـ خاص:
تعتزم شركة «جيوشى موتورز»، وكيل سيارات «فاو» فى مصر، ضخ استثمارات جديدة بقيمة 7 ملايين دولار، لتمويل عمليات شراء خطوط إنتاجها بمصنعها، لبدء الإنتاج قبيل نهاية العام الجارى.
وكانت «جيوشى موتورز» قد أتمت مطلع 2018 الاستحواذ على مصنع «تمسا» بالمنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان؛ بغرض التجميع المحلى، بتكلفة استثمارية تصل إلى120مليون جنيه.
وقال عمرو إسماعيل، عضو مجلس إدارة «جيوشى موتورز»، إن شركته تجرى دراسات حاليا على عدد من الطرازات، والتى من المتوقع أن يتم البدء فى تجميعها فور إتمام عمليات تجهيز المصنع، واستيراد خطوط الإنتاج، سواء من سيارات ملاكى، أو أتوبيسات، أو شاحنات.
وأوضح أن عمليات تجهيز خطوط الإنتاج تحتاج إلى مزيد من الوقت، خاصة وأن مصنع «تمسا» فى الماضى كان مخصصالإنتاج الأتوبيسات فقط، وأن «جيوشى موتورز» تستهدف إنتاج كل أنواع السيارات ووسائل النقل، كما أن ملكية العلامة التجارية للحكومة الصينية، يصعب فى بعض الأحيان اتخاذ بعض القرارات فى أسرع وقت.
وأوضح أن الشركة تستهدف تجميع سيارات ملاكى بمكونات يزيد فيها المكون المحلى، عن النسبة المقررة (%45)، والمنصوص عليها فى القرار رقم 907 لسنة 2005 والصادر عن وزير الصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، بالإضافة إلى تجميع أتوبيسات بمكونات تتخطى %60.
وأشار إلى أن تدشين محطات لشحن السيارات الكهربائية، دفع «جيوشى موتورز» لبحث إمكانية طرح طرازات كهربائية، وتجميعها، خصوصا أنها تمتلك مصنعا وخطوط إنتاج مما يفتح المجال أمامها لدراسة مستجدات السوق.
وعلمت «المال» من مصادرها بالشركة أنه يتم الآن وضع اللمسات النهائية للدراسات الخاصة بالطرازات والموديلات المتوقع البدء فى تجميعها، مشيرة إلى أن من أبرزها «X40»، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، وطراز« V60»، والمنتمى لفئة الميكروباص 8 راكب، والمزوّدة بمحرك سعة 1.3 لتر.
فى سياق متصل، كشف «إسماعيل» عن استهداف شركته طرح طرازين جديدين خلال النصف الثانى وهما «E50»، والمنتمية لفئة السيارات «السيدان» المتوسطة، و«CX60 واجن»، مشيرا إلى قرب افتتاح مركز «فاو» المتكامل للبيع والصيانة وقطع الغيار بالقطامية، باستثمارات تصل إلى 70 مليون جنيه، فى أبريل المقبل.
وقال إن «فاو» تمكنت على مدار الشهور الخمس الأولى من إعادة إطلاقها، وبدء تسليم طرازاتها لعملائها، من بيع ما يقرب من 300 سيارة ملاكى وتجارى.
وأوضح أنه منذ الإعلان عن إعادة طرح العلامة الصينية أجرت «جيوشى موتورز» توسعات فى شبكات الموزعين، بالإضافة إلى ضخ استثمارات فى مجال خدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال افتتاح ما يقرب من 4 مراكز خدمة، بالإضافة إلى تدشين سيارات الصيانة المتنقلة لتغطية كل عملاء وملاك «فاو».
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