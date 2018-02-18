بدء مؤتمر اﻹعلان عن صندوق استثمار دعم الرياضة المصرية

صندوق استثمار دعم الرياضة المصرية





علي المصري وشريف عمر وسيد بدر



انطلق منذ قليل المؤتمر الصحفي ﻹطلاق صندوق الرياضة المصري، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها علي الخريطة الرياضية العالمية، ويأتي ذلك في إطار خطة عمل تم وضعها بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة اﻷوليمبية المصرية.



وأعلن بنك مصر عن إطلاق صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري"، والمرخص من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية لجمع الأموال واستثمارها ثم إنفاق العائد علي دعم نهضة الرياضة المصرية.



حضر المؤتمر سحر نصر وزيرة الاستثمار، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والمهندس مصطفي مدبولي وزير الاسكان، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة اﻷوليمبية المصرية، وسامح الترجمان رئيس مجلس إدارة بلتون المالية القابضة، ومحمد اﻷتربي رئيس بنك مصر.



ويهدف الصندوق لوصول المستفيدين من هذا البرنامج إلي 70 شاب مصري، خلال الثلاثة سنوات اﻷولي من إطلاقة، والتعاون مع الاتحادات الرياضية المصرية للمساهمة في تمويل تطوير النظم اﻹدارية والتسويقية.



ويتخذ الصندوق شكل صندوق ملكية خاصة مدته 16 عاما قابلة للتجديد، وفقا ﻷحكام القانون المصري ولائحته التنفيذية، برأس مال مدفوع بقيمة 5 مليون جنيه كمرحلة أولي "مساهمة بنك مصر في شركة الصندوق"، حتي يتمكن الصندوق من طرح وثائق للاكتتاب بقيمة أولية 250 مليون جنيه في النصف اﻷول من العام كمرحلة أولي من الخطة التي تستهدف زيادة حجم الصندوق إلي مليار جنيه عبر 3 مراحل خلال 18 شهرا.



وسيتم طرح الوثائق للاكتتاب كمرحلة اولي في مارس 2018، معتمدا في ذلك علي البنوك والمؤسسات المصرية واﻷجنبية، باﻹضافة الي المستثمرين المؤهلين من اﻷفراد، وتليها المرحلة الثانية في النصف الثاني من العام الجاري، أما المرحلة الثالثة فتأتي في الربع اﻷول من 2019، وسيتم استثمار اﻷموال المجمعة في أدوات الدين والدخل الثابت بشكل أولي.



وستتولي شركة بلتون ﻹدارة صناديق الاستثمار، أعمال ومسئوليات مدير الاستثمار، فيما يتولي مكتب الاينس للمحاماة أعمال المستشار القانوني للصندوق، باﻹضافة إلي شركتي إرنست أند يونج، وبايكر تيلي كمراقبي حسابات، وسيتم التنسيق من خلال إدارة الصندوق معةالرعاة والمنظمات الدولية، لدعم أنشطة الصندوق مباشرة، سواء من خلال دعم نقدي أو عيني.