البحر الأحمر تدرس إسناد تطوير الطرق الرئيسة لوزارة النقل

هيئة الطرق والكبارى

لخبرتها وقدرتها على تسليم المشروعات فى موعدها





المال ـ خاص



كشف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عن أنه يدرس إسناد عمليات إنشاء وتطوير جميع الطرق الرئيسة فى المحافظة إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، لافتاً إلى أنها تعد من ضمن أفضل الجهات الحكومية فى تنفيذ مشروعات الطرق، وفى الالتزام بالمواصفات العالمية، وسرعة إنهاء المشروعات فى توقيتها المحدد.



وأضاف لـ «المال» - أن الخبرة العالية لهيئة الطرق ظهرت وبشكل قوى فى تنفيذها للمشروع القومى للطرق، خاصة فى الطرق التى افتتحها أمام أبناء المحافظة، ومنها طريقى سوهاج- البحر الأحمر بطول 180 كم وسفاجا ـ قنا بطول 120 كيلو متر، إلى جانب ازدواج طريق سفاجا -القصير مرسى علم، الذى يجرى تنفيذه حاليا.



يشار إلى أن ازدواج الطريق تبلغ أطواله 190 كيلو متر، وبتكلفة تصل لـ1.487 مليار جنيه، ومقسم لـ 5 قطاعات، وتنفذه 5 شركات، من بينها شركتا «النيل العامة لإنشاء الطرق»، و«النيل العامة للطرق الصحراوية»، التابعتان للشركة القابضة للطرق والكبارى بـ «النقل».



و يذكر أن «البحر الأحمر» أسندت مؤخرا طريق الدائرى الأوسطى بمدينة الغردقة إلى وزارة النقل، لبدء عملية تطويره ورفع كفاءته، بعد، نقل تبعيته من المحافظة إلى الطرق والكبارى، وقام د.هشام عرفات، وزير النقل، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأسبوع الماضى، بجولة تفقدية للمحور بطول 22كيلو مترا.

