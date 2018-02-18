EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
البحر الأحمر تدرس إسناد تطوير الطرق الرئيسة لوزارة النقل
الأحد 18 فبراير 2018 10:39 ص
هيئة الطرق والكبارى
أخر الأخبار
هيئة الطرق والكبارى
لخبرتها وقدرتها على تسليم المشروعات فى موعدها
المال ـ خاص
كشف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، عن أنه يدرس إسناد عمليات إنشاء وتطوير جميع الطرق الرئيسة فى المحافظة إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى بوزارة النقل، لافتاً إلى أنها تعد من ضمن أفضل الجهات الحكومية فى تنفيذ مشروعات الطرق، وفى الالتزام بالمواصفات العالمية، وسرعة إنهاء المشروعات فى توقيتها المحدد.
وأضاف لـ «المال» - أن الخبرة العالية لهيئة الطرق ظهرت وبشكل قوى فى تنفيذها للمشروع القومى للطرق، خاصة فى الطرق التى افتتحها أمام أبناء المحافظة، ومنها طريقى سوهاج- البحر الأحمر بطول 180 كم وسفاجا ـ قنا بطول 120 كيلو متر، إلى جانب ازدواج طريق سفاجا -القصير مرسى علم، الذى يجرى تنفيذه حاليا.
يشار إلى أن ازدواج الطريق تبلغ أطواله 190 كيلو متر، وبتكلفة تصل لـ1.487 مليار جنيه، ومقسم لـ 5 قطاعات، وتنفذه 5 شركات، من بينها شركتا «النيل العامة لإنشاء الطرق»، و«النيل العامة للطرق الصحراوية»، التابعتان للشركة القابضة للطرق والكبارى بـ «النقل».
و يذكر أن «البحر الأحمر» أسندت مؤخرا طريق الدائرى الأوسطى بمدينة الغردقة إلى وزارة النقل، لبدء عملية تطويره ورفع كفاءته، بعد، نقل تبعيته من المحافظة إلى الطرق والكبارى، وقام د.هشام عرفات، وزير النقل، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، الأسبوع الماضى، بجولة تفقدية للمحور بطول 22كيلو مترا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا