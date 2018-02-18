البورصة تستعد لاستعادة قمتها التاريخية مجددا

البورصة المصرية

منى عبدالبارى:



رجح محللون وخبراء بسوق المال صعود البورصة المصرية لتستهدف قمتها الرئيسية عند 15411 نقطة بدعم من قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة %1، فضلا عن تعافى الأسواق العالمية عقب الخسائر التى شهدتها الفترة الماضية.



يذكر أن البنك المركزى قرر الخميس الماضى تخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة %1 لتصل إلى %17.75 و%18.75 على الترتيب، وذلك للمرة الأولى منذ تعويم العملة المحلية فى نوفمبر 2016.



وكانت السوق المصرية قد أنهت الأسبوع الماضى على صعود طفيف لجميع مؤشراتها، صاحبه ارتفاع متواضع للتداولات، ورأس المال.



وسجل المؤشر الثلاثينى %0.3 ارتفاعا، ليغلق عند مستوى 14966 نقطة، كما ارتفع الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 ، %0.44 إلى 852 نقطة، وصعد EGX100 الأوسع نطاقًا %0.33 أغلق بها عند 2033 نقطة.

وارتفعت التداولات بنحو 4 ملايين جنيه فقط إلى 7.8 مليار، مقارنة بنحو 7.4 مليار الأسبوع السابق، كما صعد رأس المال إلى 854 مليار جنيه، مقارنة مع 853 مليارًا فى الأسبوع السابق.



وقال صالح ناصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بايونيرز المالية القابضة، إن تلاشى خسائر الأسواق العالمية وتحولها للصعود، والتداعيات الإيجابية لخفض أسعار الفائدة، ستدفع المؤشر الثلاثينى لاستهداف قمته السابقة التى حققها منتصف شهر يناير عند 15411 نقطة، كما رجح ارتفاع أسهم المؤشر السبعينى.



ورجح ناصر أن تشهد السوق أداء إيجابيًّا بشكل انتقائى لعدد من الأسهم فى قطاعات العقارات، والشحن، والبتروكيماويات، علاوة على ارتفاع سهم البنك التجارى الدولى نحو 82 جنيها.



وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيصعد إلى 15250 نقطة السبعينى إلى 858 نقطة، كما يرتفع البنك التجارى الدولى صوب مستوى 78 جنيها.



وتوقع الأعصر صعود عدد من الأسهم بقطاع العقارات أبرزها إعمار مصر للتنمية مستهدفا 4.15 جنيه، مقابل 3.94 جنيه لإغلاق الخميس، وبالم هيلز للتعمير 4.15 مقابل 3.98 جنيه، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار «سوديك» نحو 20.5 جنيه، مقابل 18.9 ومجموعة طلعت مصطفى القابضة 10.60 جنيه، مقارنة مع 10.1، ومدينة نصر للإسكان والتعمير 11.60 جنيه، بدلا من 10.7 جنيه.



وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة فانتج للوساطة فى الأوراق المالية، إن خفض أسعار الفائدة سينعكس إيجابا على أداء السوق هذا الأسبوع، إلا أنه يرى فى الوقت نفسه ضرورة استمرار الخفض لتقترب من %15 خلال الفترة المقبلة، فى ظل تراجع معدلات التضخم.



ورجح دكتور عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، اتجاه السوق المحلية نحو الصعود، وسط انتعاشة لقطاعات العقارات، والبتروكيماويات، والأسمدة، مرجحا تجاوز 16000 نقطة بنهاية الربع الأول من العام الحالى.



وتوقع خليفة أن تتجه المؤسسات للشراء الانتقائى خلال الأسبوع الجارى، كما رجح أداءً إيجابيًا للمستثمرين الأجانب عقب قيامهم بإعادة تشكيل محافظهم الاستثمارية على خلفية عملية المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلى.



وأسفرت عمليات المراجعة الدورية لمورجان ستانلى عن إضافة سهم الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» لمؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير، بدلا من سهم المجموعة المالية هيرمس الذى انتقل إلى مؤشر الكيانات صاحبة رأس المال الصغير، بدلا من السويدى إليكتريك التى خرجت من المؤشر.



واتجهت تعاملات الأجانب والعرب الأسبوع المنقضى للشراء بصافى 370.19 مليون جنيه، و115.8 مليون على الترتيب، بنسب %31.05 من التعاملات، و%9.25 على التوالى، بينما كان نصيب المستثمرين المحليين %59.7 من التعاملات.



وهناك علاقة عكسية بين خفض الفائدة وارتفاع البورصة، وتشير البيانات التاريخية إلى أن كل قرار بتقليص معدلات الفائدة ولو بنسب طفيفة كان يقابله صعود فى السوق.