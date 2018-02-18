مصر تحسن ترتيبها بمؤشر البؤس.. والسعودية تنضم للقائمة لأول مرة

ارتفاع

خالد بدر الدين:



تحسن مستوى الاقتصاد المصرى على مؤشر البؤس BMI، لتقفز من المركز الثانى العام الماضى التى سجلت خلاله 41.7 نقطة إلى الرابع فى 2018، بحوالى 24.6 نقطة.



فيما ظهرت السعودية ولأول مرة فى الترتيب الأخير فى قائمة أكثر 10 دول بؤسًا بالعالم، بعد تسجيلها حوالى 15.4 نقطة مقارنة بالمركز 14 فى 2017 بحوالى 12.5 نقطة، بسبب ارتفاع التضخم بعد شهور من انكماش الأسعار.



وذكرت بلومبرج أن فنزويلا جاءت فى المركز الأول بدرجة قفزت إلى 1872 نقطة توقعها المؤشر للعام الحالى للسنة الرابعة على التوالى وبزيادة %300 عن درجتها العام الماضى لتصبح صاحبة أكثر الاقتصادات بؤسا فى العالم مع توقعات بوصول التضخم لمستوى %13 هذا العام وبعدها جنوب أفريقيا بحوالى 33 نقطة.



ويرى محللون بالوكالة الأمريكية أن ارتفاع الأسعارأكثر تهديدًا للاقتصاد على مستوى العالم هذا العام من تزايد أعداد العاطلين عن العمل بناء على مؤشر البؤس BMI الذى يعتمد على حساب معدلات التضخم والبطالة فى 66 دولة، ليبين مدى شعور المواطنين بالسعادة وجودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.



وحصلت الأرجنتين التى سبقتها مصر على أكثر من 27 نقطة، فيما احتلت اليونان وتركيا المركز الخامس فى القائمة الأكثر بؤسا بما يزيد على 20.6 نقطة لكل منهما وبعدهما أوكرانيا وإسبانيا بحوالى 17.8 نقطة و17.3 نقطة على التوالى ثم البرازيل فى المركز التاسع بأكثر من 15.8 نقطة.



أما بالنسبة لقائمة أكثر 10 دول سعادة فى العالم فتصدرتها تايلاند للعام الثانى على التوالى بحوالى 2.5 نقطة وكان مؤشر البؤس لها قد توقف عند 1.9 نقطة فقط العام الماضى وبعدها سنغافورة واليابان وسويسرا بنفس ترتيب العام الماضى.



وتحسن ترتيب تايوان من المركز السادس العام الماضى إلى الخامس هذا العام، وكذلك إسرائيل من المركز السابع إلى السادس، بينما تراجع مستوى إيسلندا من الخامس إلى السابع، واشتركت النرويج وكوريا الجنوبية فى المركز الثامن وبعدهما الدنمارك وهونج كونج، بينما هبط مستوى الصين من المستوى العاشر العام الماضى بحوالى 5.5 نقطة إلى 11 هذا العام بأكثر من 6.3 نقطة.



واستطاعت الدول الآسيوية أن تفلت من قائمة أكثر الدول بؤسًا هذا العام غير أن ماليزيا انخفض ترتيبها من 43 العام الماضى إلى 52 هذا العام، بينما تحسن مستوى الولايات المتحدة الأمريكية من 6.5 نقطة العام الماضى إلى 6.2 نقطة هذا العام، برغم ارتفاع التضخم، لأن معدل التوظيف زاد بنسبة كبيرة فى بداية العام الجارى.