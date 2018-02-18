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استثمار
40 جنيها الحد الأقصى لرسوم القمامة الشهرية على الشقق السكنية
الأحد 18 فبراير 2018 09:58 ص
خالد فهمي 1
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خالد فهمي 1
المال – خاص:
قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إن الحد الأقصي لرسوم القمامة الشهرية التى سيتم فرضها على الوحدات السكنية بموجب قانون إدارة المخلفات الجديد، هو 40 جنيهًا، والأدنى جنيهان فقط، وفقاً لطبيعة الوحدة ومساحتها والمنطقة الموجودة بها.
جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش التوقيع على بروتوكول لإنشاء أول شركة لإدارة المخلفات بمساهمات من بنك الاستثمار القومى والبنكين الأهلى ومصر وشركة المعادى التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
ورسوم جمع القمامة التى يتم فرضها على الشقق السكنية حاليا تبدأ من جنيه واحد وحتى 10 جنيهات، وقال فهمى إن الرسوم المحملة على الوحدات التجارية ستبدأ من 30 وتنتهى عند 200 جنيه، وفقاً لمساحة الوحدة التجارية، وتتراوح فى الوقت الحالى ما بين 10 و30 جنيهًا.
وذكر الوزير أن مشروع قانون المخلفات حدد الرسوم التى سيتم فرضها على المنشآت الصناعية بواقع 50 قرشاً لكل متر مربع مع فرض نسبة إضافية على المنتجات الملوثة، لافتًا إلى أن الرسوم الجديدة تهدف إلى وضع منظومة متكاملة لإدارة المخلفات وجمع القمامة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على تلك الرسوم الأسبوع الماضى، وجار التنسيق بين وزارتى الكهرباء والبيئة لبحث آليات التحصيل على أن يتم إدراجها فى قانون المخلفات الجديد.
وانتهت «البيئة» بالتعاون مع الوزارات المعنية من إعداد منظومة جديدة لإدارة المخلفات الصلبة تتضمن مشروع قانون جديدًا لإدارة المخلفات، وتشمل المنظومة منح مجموعة من الحوافز للمستثمرين العاملين بهذا القطاع عبر أراضٍ لإقامة مصانع لتدوير المخلفات بأسعار رمزية، بجانب أسعار محفزة لإنتاج الوقود من السماد.
ووافق مجلس الوزراء أيضًا على إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات على أن تؤول إليه مصادر تمويل المنظومة.
فى سياق متصل كشف وزير البيئة، أنه تم الاتفاق على تحمّل وزارة الكهرباء 103 قروش / كيلووات عن الطاقة المنتجة من المخلفات، بجانب دعم مالى إضافى سيتم تحديده، وفقًا لطبيعة المخلفات المستخدمة لإنتاج الكهرباء.
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