ميناء دمياط يعيد طرح محطة تداول البضائع الصديقة للبيئة

دمياط للحاويات

❏ إنشاء مبنى استثمارى عالمى ومحطة لوجیستیة متكاملة لخدمة شركات الغاز

❏ صالح: المشروعات التى نفذتها الهيئة عملت على جذب الخطوط الملاحية



السيد فؤاد



للمرة الثالثة على التوالى، أعادت هيئة ميناء دمياط طرح مشروع محطة تداول البضائع الصب «صديقة البيئة» على مساحة 140 ألف متر مربع، مع إلزام الفائز بالمشروع بالاعتماد على النقل النهرى فى خطته.



وأكدت مصادر قريبة الصلة من المشروع أن هناك عزوفا من الشركات المتخصصة عن الدخول للمزايدة بسبب الشروط التى وضعتها الهيئة، فطُبقت الأخيرة مقابل الانتفاع وفقا للقرارات الوزارية الأخيرة 800 لسنة 2016 و488 لسنة 2015.



وأضافت المصادر أن الهيئة اشترطت أيضًا الاعتماد على االنقل النهرى فى نقل البضائع من الميناء، رغم عدم تشغيل الميناء النهرى الواقع داخل دمياط من قبل هيئة النقل النهرى، والذى تم طرحه أكثر من مرة دون وجود أى منافسة من الشركات العاملة فى هذا النشاط.



وكانت هيئة الميناء قد طرحت المشروع مرتين قبل ذلك بمساحات متفاوتة، أولاهما على مساحة 132 ألف متر مربع، ثم تمت تجزئته على ثلاث مراحل فى المرة الثانية، ثم تم طرحه فى فبراير الجارى على مساحة 140 ألف متر مربع لمدة 25 سنة وبتأمين يبلغ 3 ملايين جنيه، وحددت الهيئة جلسة للمزايدة على المشروع بداية مارس المقبل.



وفى سياق متصل تعتزم هيئة ميناء دمياط إنشاء مبنى استثمارى جديد بمواصفات عالمية، علاوة على المبنى الموجود لديها حاليًا والذى يستغله العديد من البنوك والشركات المتعددة التى تعمل داخل ميناء دمياط.



وقال مسئولون بميناء دمياط إن هناك أراضى متاحة بالميناء تسمح بعمل توسعات لمثل هذه المنشآت الإدراية التى تقوم بزيادة دخل الهيئة خلال الفترة المقبلة.



ونوه المسئولين عن الميناء بأن المبنى الجديد لن يكون على غرار الحالى، بل سيضم أنشطة جديدة، ليتضمن قاعة اجتماعات ومؤتمرات دولية، مول ومركز خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية.



وأكدت مصادر بالهيئة أنه رغم رفع رسوم الانتفاع بالمبانى الإدراية داخل الموانئ عبر القرارات الوزارية الصادرة خلال العامين الماضيين، إلا أن الطلب على الانتفاع بالمجمع الاستثمارى يتزايد من قبل الشركات، وبالتالى تقرر إنشاء مبنى جديد بهدف لتقديم خدمات للمتعاملين مع الميناء من شركات أو أفراد.



من ناحية أخرى، لا يزال ميناء دمياط متصدرا الموانئ المصرية من حيث البضائع التى يتم تداولها أو السفن التى تتردد على الميناء.



وأظهرت بيانات شهر ديسمبر زيادة كبيرة فى أعداد السفن والبضائع، مقارنة بما تم فى الشهر نفسه من العام قبل الماضى.



وبلغت نسبة الزيادة فى سفن البضائع العامة %25، فدخل للميناء 145 سفينة، مقابل 116 خلال ديسمبر 2016، فيما دخل للميناء 111 سفينة حاويات مقارنة مع 91 فقط فى ديسمبر 2016 بزيادة %22.



أما إجمالى البضائع التى دخلت للميناء فكان فى العامة 2.1 مليون طن بزيادة %22 عن الفترة المثيلة، فيما كان فى الحاويات 1.4 مليون طن مقابل مليون طن خلال الفترة المثيلة بزيادة %36، لتكون نسبة الزيادة فى جميع البضائع التى دخلت للميناء %27 باجمالى بضائع 3.5 مليون طن.



من ناحية أخرى، أكد رئيس هيئة الميناء اللواء أيمن صالح، أن الزيادة فى معدلات التداول جاءت بسبب المشروعات التى نفذتها الهيئة مؤخرا، وعلى رأسها زيادة الغاطس الخاص بالمجرى الملاحى من 14 مترا إلى 16 مترا، ومتوقع تنفيذ زيادة جديدة فى الغاطس قد تصل الى 18 مترا خلال العام الجارى ونجحت فى جذب الخطوط الملاحية العالمية.



وأضاف أن میناء دمیاط جذب التحالف الملاحى العالمى The Alliance كإعلان بنفى مـا نشـر مـؤخـرًا من أخبار مغلوطة حول هروب الخطوط الملاحیة من الموانئ المصریة، ليقوم هذا التحالف بدخول 8 سفن عملاقة للميناء شهريا و6 سفن روافد.



ولفت صالح إلى أنه لأول مرة منذ إنشاء المیناء تم تحقیق إیرادات تخطت الملیار جنیه.



وتابع أنه جار تنفیذ عدة مشروعات استثماریة عملاقة منها محطة متعددة الأغراض بـطـول رصـیـف 630 مترا ومساحة خلفیة 75 ألف متر مربع، كما أنه تم الـتـنـسـیـق والتفاوض مع الشركة القابضة للبتروكيماويات جرى اسـتـعـادة 70 ألـف مـتـر مـربـع، وتم عمل ورشة عمل لشركات البترول والغاز بهدف التسویق الامـثـل لـهـذه الـمـسـاحـة فـى إنشاء محطة لوجیستیة متكاملة تخدم شركات الغاز والبتروكیماویات بالمنطقة.



كما أنه جار التجهیز لإنشاء محطة الحاويات الثانية بطاقة 3.5 مليون حاوية مكافئة سنويا بإجمالى أطوال أرصفة بحریة 2225 مترا وعمق 17 مترا وساحات تخزینیة 750 ألف متر كإضافة لمیناء دمیاط.



وأكد صالح أن الهيئة تعمل على تنفیذ العديد من المشروعات الاستثمارية التى تهدف إلى زيادة إمكانیات المیناء ورفع طـاقـة تداول السفن والبضائع وجذب الاستثمارات المحلیة والأجنبیة إليه، والمضى قـدمـا فـى أعمال الصیانة الدورية، لضمان حسن سیر وسلاسة العمل داخل المیناء وتلافى حدوث الأعطال مستقبلا.



وتابع أن من المشروعات التى تمت فى 2017 تضم إنشاء طريق بطول 400 متر وعرض 25 مترا خلف مخازن الأصيل، وشبكة لا سلكية G3، وتوريد وتركيب 3 أجهزة كشف بالأشعة x-ray، وربط موقع أجهزة الجمارك بالكشف بالأشعة والصالة الرئيسية، وتوريد كابلات ولوحات كهرباء لزوم مغذيات الكهرباء على الارصفة.



أما المشروعات الجارى تنفيذها فتتركز فى إنشاء محطة متعددة الأغراض بطول 630 مترا وعمق 17 مترا، وتوريد وتركيب منظومة NAVIS، علاوة على إعداد دراسة جدوى كاملة لمشروع إنشاء محطة الحاويات الثانية، وشبكة لصرف الأمطار، ومنظومة مراقبة امنية بالكاميرات، وبناء وتوريد لنش مكافحة التلوث مصنوع من الألومنيوم بسرعة 12 عقدة، وتجهيزات لورش الهيئة.



أما المشروعات المستقبلية فلفت إلى أنها تتركز فى إنشاء وإدارة وتشغيل محطة تداول حاويات بطاقة 3.5 مليون حاوية بأطوال أرصفة بحرية 2225 مترا وعمق 17 مترا وساحات تخزينية 750 ألف متر بهدف زيادة حجم تداول الحاويات الترانزيت بميناء دمياط.



كما تستهدف الهيئة إنشاء رصيف لتداول المنتجات النيتروجينية بطول 300 متر وعمق 14 مترا ومساحة خلفية 50 ألف متر مربع، ومشروع تداول بضائع الصب صديقة البيئة وخدمات القيمة المضافة المرتبطة بها، ويهدف لتقليل فترة تواجد السفن وزيادة معدل ترددها على الميناء من خلال الوصول بمعدلات التداول الى معدلات عالمية، وخفض سعر بضائع الصب صديقة البيئة من خلال زيادة معدلات التداول.



ولفت إلى أن الهيئة وضعت فى خطتها إنشاء مشروع لخدمة حقول البترول والغاز الطبيعى على مساحة 70 ألف متر وبطول 300 متر بتكلفة 40 مليون دولار، وذلك لخدمة مشروعات التنقيب البحرية عن الغاز والبترول، ليتم تنفيذه بشراكة بين الهيئة وإحدى الشركات المتخصصة فى هذا الشأن.



يذكر أن الهيئة طرحت مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل محطة لوجيستية لخدمة مشروعات الغاز والبترول بالبحر المتوسط لمدة خمس سنوات على مساحة 2500م2 قابلة للزيادة، وتقع فى ظهير رصيف رقم (19) بعمق 12 متر، وكذا منح أولوية تراكى بطول 100 متر من الرصيف قابلة للزيادة، ومن المقرر غلق باب التقدم للمشروع فى 6 فبراير من العام الجارى.