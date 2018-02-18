7 مشروبات يحظر تناولها عقب وجبة العشاء

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نصح موقع "بولد سكاي" المتخصص في الشؤون الطبية في تقرير له بتوخي الحذر عند اختيار هذا المشروب، مشيرًا إلى 7 مشروبات يفضل الابتعاد عن تناولها عقب وجبة العشاء؛ بسبب الأضرار التي يمكن أن تتسبب فيها على النحو التالي:





يفضل كثير منا تناول القهوة مع المُبيض خاصة في يوم بارد من أيام الشتاء. البعض يشربها للحصول على الدفء، وآخرون يشربونها للاستيقاظ حتى وقت متأخر لاستذكار الدروس؛ لكن مسحوق المبيض المضاف إلى القهوة يحتوي على زيوت نباتية مهدرجة وشراب الذرة وسكر يصعب على الجسم تحملها.





وكذلك المشروبات الغازية المخصصة لمن يتبعون حمية غذائية تفاقم المشكلات الصحية لمن يتناولها عقب العشاء بسبب ما تحتويه من سكر صناعي.





ويعتقد بعضنا أن حليب البقر أفضل مصدر للحصول على الفيتامينات والكالسيوم والبروتين؛ لكن في الواقع حليب البقر ضار لعظامك بسبب احتوائه على بروتين حيواني يزيل الكالسيوم من العظام. كما أنه مصدر لسعرات حرارية ودهون غير مرغوب فيها، كما يحتوي أيضًا على مضادات حيوية وكوليسترول. وبالتالي، فاستهلاك هذا الحليب عقب وجبة العشاء يزيد مستوى الكوليسترول ويخزن المزيد من الدهون.





كما أن مزيج المساحيق المجففة يمكن أن يتسبب في ألم البطن والقلق والغثيان والصداع؛ لذلك يفضل تجنبها قبل النوم.





ويتسبب تناول المياه التي يضاف إليها بعض النكهات في أضرار للجسم بسبب احتوائها على سكر ومحليات صناعية. ولذلك ينصح بعدم شربها قبل النوم.





كما يفضل تجنب تناول عصير التفاح عقب وجبة العشاء، خاصة تلك المعبأة، بسبب احتوائها على السكروز؛ لأنه يتسبب في الشعور بملء المعدة.





وينبغي تجنب مشروبات الطاقة ليلًا إلا إذا كنت تفكر في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية بعد العشاء؛ لأن هذه النوعية من المشروبات تحتوي على عناصر إذا لم يتم حرقها في الوقت المناسب فسيكون لها تأثير سلبي على الجسم.







