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سيـــاســة
السودان تعلن تأجيل اجتماع مع مصر وإثيوبيا حول سد النهضة
السبت 17 فبراير 2018 09:32 م
السيسي والرئيس السوداني ورئيس وزراء اثيوبيا
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السيسي والرئيس السوداني ورئيس وزراء اثيوبياالسيسي والرئيس السوداني ورئيس وزراء اثيوبيا
متابعات
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية قريب الله الخضر في بيان، إن الاجتماع الثلاثي السوداني المصري الإثيوبي حول سد النهضة قد أُرجئ إلى موعد لاحق سيتم التوافق عليه.
وأوضح البيان الدبلوماسي السوداني، وفق ما نقله موقع روسيا اليوم أن تأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر أن تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم في الـ 24 و الـ 25 من فبراير الجاري على المستويين الفني والوزاري جاء استجابة لطلب من الجانب الإثيوبي.
وقد أقر التئام الاجتماع الثلاثي الذي أعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم السبت تأجيله، من قبل القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء الدول الثلاث على هامش القمة الأفريقية التي عقدت مؤخرا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ووفقا للبيان، فإنه تقرر في قمة أديس أبابا أن يكون الاجتماع برئاسة وزراء الخارجية وحضور وزراء الري ومدراء أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، في محاولة لتحريك الجمود الذي اعترى المسار الفني للتفاوض حول سد النهضة منذ نوفمبر الماضي.
ولكن التطورات السياسية المتعلقة باستقالة رئيس الوزراء الإثيوبي والترتيبات الجارية لتعيين خلف له حالت دون انعقاد الاجتماع في موعده المقرر، ما دفع بجمهورية إثيوبيا إلى طلب تأجيل الاجتماعات إلى حين انتخاب رئيس جديد للوزراء.
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