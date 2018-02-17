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اقتصاد وأسواق
وزيرة التخطيط: نتائج الإصلاح الاقتصادى بدأت تظهر للمواطن
السبت 17 فبراير 2018 08:58 م
هالة السعيد
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هالة السعيد 2
أحمد صبرى
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن نتائج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة بدأت فى الظهور فى الوقت الحالى مؤكدة أن معدل النمو ارتفع فى الربع الثانى من العام المالى الحالى الى 5.2%.
وأضافت فى مداخلة هاتفية لها مع برنامج الطريق الى الاتحادية على قناة on live أن الاصلاح الاقتصادى ادى الى هبوط الأسعار بشكل ملحوظ للمواطن وهو ماأدى الى انخفاض معدل البطالة 11.3%.
وأكدت أن ذلك يأتى فى إطار خطة 2030 طويلة الأمد للنهوض بالاقتصاد المصرى .
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