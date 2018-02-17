الطيران الإسرائيلي يشن غارات على غزة

غارات اسرائيلية

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أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي مساء اليوم السبت على مواقع تابعة لحركة حماس بقطاع غزة، وفق ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.



وأطلقت الطائرات صاروخين جنوب شرق حي الزيتون بالقطاع، وسقط أربعة جرحى.



وجاء ذلك ردا على مقتل 4 جنود من الجيش الإسرائيلي إثر تفجير عبوة ناسفة بالقرب من دوريتهم العسكرية.

