تسريب لمميزات جالاكسي S10 قبل أيام من إطلاق S9

جالاكسي إس 10

سكاي نيوز عربية



على بعد أسبوع واحد من طرح شركة سامسونج هاتف "جالاكسي إس 9"، انتشرت الشائعات بشكل لافت، حول مزايا هاتف "جالاكسي إس 10" المرتقب في العام المقبل.



وبحسب مسرب أخبار الهواتف الشهير، رونالد كوان، فإن معالج "سناب دراغون 855" سيكون عبارة عن شريحة بمعيارية 7 نانو متر، لكن شركة "كوالكوم" المصنعة لم تؤكد الأمر بعد، بشكل رسمي.



وكان موقع "بي جي آر" قد ذكر الأربعاء أن "سناب دراغون" الجديد، سيكون أول موديم تجري صناعته بتقنية 7 نانومتر، ويستطيع ع دعم سرعات LTE تصل إلى 2 غيغابت فى الثانية.



وجاء الموديم الجديد خلفا لشريحة Snapdragon X20 التى يجرى استخدامها من قبل معالجات Snapdragon 845 المصنعة بتقنية 10nm SoC.



وإزاء هذه التسريبات الجديدة، يترقب عشاق سامسونغ سرعة إنترنت غير مسبوقة في هاتف "جالاكسي إس 10"، خلال السنة المقبلة، على اعتبار أن المعالج الثوري لن يكون جاهزا إلا في وقت متأخر من 2018.



ويترقب عشاق الهواتف الذكية إطلاق شركة سامسونج لهاتف "جالاكسي إس 9" في 25 فبراير الحالي.