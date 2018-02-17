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سيـــاســة
مصر القوية.. تحت الحراسة
السبت 17 فبراير 2018 07:15 م
مصر القوية
أخر الأخبار
مصر القوية
سلوى عثمان
قامت قوة تابعة لقسم قصر النيل، منذ قليل، بمداهمة المقر الرئيسي لحزب مصر القوية، ومنع أعضاء الحزب من التواجد.
وأعلنت لجنة شئون الأحزاب انعقادها لبحث الوضع القانوني للحزب بعد حبس رئيسه الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص.
وأعلن الحزب، بناء على معلومات من الموظفين العاملين بمقر حزب مصر القوية المركزي بحي جاردن سيتي؛ فإنه تم وضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قِبل قوة من قسم شرطة قصر النيل، وكلف الحزب مجموعة من المحامين بالتوجه إلى مقر الحزب وإلى قسم شرطة قصر النيل للتحقق من المعلومات الواردة إلينا، والوقوف على حقيقة الأمور.
حزب مصر القوية
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