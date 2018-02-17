مصر القوية.. تحت الحراسة

قامت قوة تابعة لقسم قصر النيل، منذ قليل، بمداهمة المقر الرئيسي لحزب مصر القوية، ومنع أعضاء الحزب من التواجد.

وأعلن الحزب، بناء على معلومات من الموظفين العاملين بمقر حزب مصر القوية المركزي بحي جاردن سيتي؛ فإنه تم وضع حراسة على المقر الرئيسي للحزب من قِبل قوة من قسم شرطة قصر النيل، وكلف الحزب مجموعة من المحامين بالتوجه إلى مقر الحزب وإلى قسم شرطة قصر النيل للتحقق من المعلومات الواردة إلينا، والوقوف على حقيقة الأمور.