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سيـــاســة
رد النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام
السبت 17 فبراير 2018 06:27 م
مجلس النواب
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مجلس النواب
خارجية النواب تعترض على توقيت القرار.. وترفض التدخل في الشأن المصري
ياسمين فواز
أصدرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب طارق ضوان، بيانًا، اليوم السبت، للرد علي قرار البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام الصادرة ضد عدد من أعضاء التنظيمات الإرهابية.
وطالب البرلمان الأوروبي السلطات المصرية بوقف عمليات الإعدام في البلاد بحق متهمين، موجهًا إدانة حازمة للقاهرة بسبب إصدارها أحكام بتطبيق هذه الأحكام.
وقال البرلمان الأوروبي، في قرار شديد اللهجة أصدره الخميس الماضي، إن هناك ما لا يقل عن 2116 شخصًا حكم بالإعدام منذ يناير من العام 2014، فيما تم تنفيذ 81 حكمًا منها، مشيرا إلى أن هذا النوع من العقوبة لم يتم استخدامه في فترة رئاستي محمد مرسي وعدلي منصور.
فيما تضمن بيان مجلس النواب المصرى، المقرر تسليمه لسفير الاتحاد الأوروبي من خلال الخارجية المصرية رفضه واستياءه الشديد إزاء قرار البرلمان الأوروبى، بشأن عقوبة الإعدام فى مصر، والذى ينم عن جهل بحقيقة الأوضاع فى مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلى البرلمان الأوروبى أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبى حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك.
ووصف البيان مضمون القرار بمثابة إخلال جسيم ببديهات مبدأ عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول التى يرتكز على مبدأى سيادة الدولة والمساواة بين الدول فى سيادتها، مؤكداً أن لمصر الحق فى اختيار نظامها القانونى والقضائى الذى يتفق وحضاراتها وتطلعات دستور 1923 وحتى دستور 2014، على إلزام جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم.
ووفقًا النائبة سامية رفلة عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في تصريحات لـ"المال" فإن المجلس يرى الييان الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام في مصر تدخلًا غير مقبول في الشأن الداخلي لمصر، خاصة أنه تضمن ادعاءات ليس لها أي أساس من الصحة.
وشددت رفلة على أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة، ولا نقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شئونها الداخلية.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن مصر تتمتع بنظام قضائي عادل وأي أحكام تصدر بأكثر من درجة تقاضي،منوهة الي ان توقيت إصدار بيان البرلمان الأوروبي والذي يتزامن مع العملية العسكرية الشاملة لسيناء و قرب الانتخابات الرئاسية يثير العديد من التساؤلات.
وأكدت أن البرلمان المصرى عبر في بيانه عن رفضه التدخل في شئون القضاء المستقل، مطالبة العالم بدعم مصر في حربها ضد الإرهاب.
جدير بالذكر أن بيان البرلمان الأوروبي أوضح أن هذه الظاهرة تشهد انتشارا ملموسا في مصر منذ ديسمبر من العام الماضي.
كما أعلن البرلمانيون الأوروبيون في قرارهم "الإدانة الحازمة لتطبيق الإعدام في مصر"، داعين بـ"قوة" إلى وقف تنفيذ هذه الأحكام وإعلان حظر على تطبيق حكم الإعدام.
وشدد القرار على ضرورة "مراجعة البرلمان المصري القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب والقوانين العسكرية في مصر"، داعيا السلطات إلى ضمان الأمن النفسي والجسدي لجميع المعتقلين والإنهاء الفوري لاستخدام "التعذيب".
وناشد البيان السلطات القضائية المصرية بإعادة النظر في العديد من القضايا واحترام مضمون قانون العقوبات المصري لـ"ضمان العدل".
واعتبر القرار أن الوضع مجال حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية مستمر في التراجع في مصر بسبب القيود المتزايدة المفروضة على الناشطين وكذلك كافة المواطنين، ودعا إلى "التوقف عن كل أشكال العنف والكف عن الاستفزاز وتعزيز خطاب الكراهية".
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