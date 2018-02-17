الأداء المتوقع للأسهم المنضمة والمستبعدة من مؤشر مورجان ستانلي

اتجاه صعودي لهيرميس.. والمسار العرضي يسيطر على الشرقية للدخان









منى عبد الباري









توقّع محللون أداء متباينًا للأسهم الثلاثة التي شهدت ما يشبه لعبة الكراسي الموسيقية في المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، مرجحين صعود مؤشر المجموعة المالية هيرميس، وتراجع سهم السويدي إليكتريك، بينما سيتهادى سهم الشرقية للدخان في نطاق عرضي.





وأسفرت المراجعة الدورية لمؤشر مورجان ستانلي التي أُعلن عنها، الثلاثاء الماضي، إدراج سهم الشرقية للدخان بدلًا من المجموعة المالية "هيرميس" القابضة بمؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير، لتتحول الأخيرة إلى مؤشر الشركات صاحبة رأس المال الصغير، بدلًا من السويدي إليكتريك التي خرجت من المؤشر.





وتوقّع محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، صعود سهم هيرميس نحو مستويات 22.80، و23.5 جنيه بينما توقع اتجاه السويدي إليكتريك هبوطًا نحو 145 جنيهًا، هذا الأسبوع، في الوقت الذي يسير فيه سهم الشرقية للدخان عرضيًّا، مع غياب الأفراد عن الاستثمار فيه، وعدم تعرضه للمضاربات.





وقال توني كمال، مدير حسابات كبار العملاء بشركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن ردود أفعال المستثمرين على نتائج مراجعة مؤشر مورجان ستانلي على الأسهم تنتهي سريعًا؛ لأن النتائج عادةً ما تكون معروفة مسبقًا.





وتوقّع صعود سهم "هيرميس" الأسبوع الحالي نحو 22.80 جنيه، والذي يعد مستوى مقاومة صعبًا، إذا تمكَّن السهم من تخطيه سيرتفع إلى 24.5 جنيه، بدعم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بنسبة 1%، الخميس الماضي.





ويؤكد كمال أن سهم هيرميس سرعان ما استعاد قوته، الأسبوع الماضي، بعد تجاوزه نتائج مراجعة مورجان ستانلي، والتي ظهرت آثارها بوضوح يوم الثلاثاء فقط، عند تراجعه لمستويات 20.9 جنيه، قبل أن يتعافى في إغلاقات الخميس عند 22.3 جنيه.





ويرى أن سهم الشرقية للدخان، والذي تسيطر عليه المؤسسات بالدرجة الأولى، ويصنف كسهم استثماري طويل الأجل، سيصعد إلى مستويات تتجاوز 490 جنيهًا، الأسبوع الحالي، مقارنة بإغلاق عند 489 جنيهًا، الخميس الماضي.





وبجلسة منتصف الأسبوع الماضي سجل سهم "الشرقية" 498.7 جنيه. وارتفع السهم خلال فترة العام الأخير بنسبة 135%، من مستوى 208 في فبراير 2017 إلى 489.75، الخميس الماضي.





وعلى صعيد سهم السويدي إليكتريك، الذي سيطر الضعف على أدائه مع خروجه من مؤشر مورجان ستانلي، قال كمال إن السهم أمامه مستوى دعم قوي عند 141.5 جنيه هذا الأسبوع، وفي حال كسره لأسفل، ينصح بوقف خسائر السهم عند 140 جنيهًا.





وخلال جلسة الخميس الماضي خسر سهم "السويدي" نحو 2%، ليغلق عند 148.55 جنيه، فيما تراجع بنسبة 2.29% الثلاثاء الماضي- موعد إعلان المراجعة.





ويعتمد مورجان ستانلي على عدة معايير يتم بموجبها إدراج الشركات أو حذفها بعملية المراجعة التي تتم مرتين سنويا في مايو ونوفمبر من كل عام.





وتشمل المعايير رأس المال السوقي، ومعدلات السيولة، لذا يتسم الوزن النسبي لمصر على مؤشر مورجان ستانلي بالتواضع في ضوء افتقادها للشركات ذات السيولة المرتفعة.



