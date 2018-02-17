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رياضة
جينيرتشن السنغالي يصل القاهرة مساء اليوم لملاقاة المقاصة
السبت 17 فبراير 2018 05:38 م
جينيرتشن السنغالي يصل القاهرة
أخر الأخبار
جينيرتشن السنغالي يصل القاهرة
على المصرى
تصل بعثة نادى جينيرتشن فوت السنغالي، إلى مطار القاهره فى الثامنة الا الربع مساء اليوم السبت، قادمة من الدار البيضاء علي الخطوط المغربية، لمواجهة فريق مصر المقاصة، يوم الأربعاء المقبل، في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.
وسيكون فى استقبال البعثة السنغالية، إسلام منصور وحسين مجد مسئولي العلاقات بالفريق الفيومى، ومرافقتها لتسهيل مهمتها خلال فترة تواجدهم بالقاهرة، فيما قام محمد مجد المشرف العام على الكرة بالنادي، ووليد هويدي مدير الكرة، بإنهاء كافة اجراءات الحجز لبطل السنغال، والذى سيقيم في أحد فنادق مدينة نصر.
من جانب أخر، تلقي مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة اللواء محمد عبد السلام، موافقة الجهات الأمنية على حضور 10 الاف متفرج للمباراة التى ستقام يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في تمام السابعة مساء.
وناشد عبدالسلام، جماهير الكرة المصرية بمساندة المقاصة، باعتباره ممثل للكرة المصرية في البطولة الإفريقية، ولاعبو المقاصة يحتاجون مؤازرة الجماهير كدفعة معنوية كبيرة، فيما بدأت روابط مشجعي المقاصة بالفيوم، في تجهيز رحلات للجماهير لحضور المباراة، لتحفيز اللاعبين على الفوز بأكثر من هدفين، وتعويض خسارة مباراة الذهاب التي أقيمت في داكار، والتي أنتهت بخسارة المقاصة بهدفين نظيفين، من أجل التأهل لدور الـ 32.
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