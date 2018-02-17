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سيـــاســة
شكري يبحث مع رئيس شركة طائرات F16 تعزيز التعاون
السبت 17 فبراير 2018 05:33 م
شكري
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شكري
المال- خاص
قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية أستقبل على هامش مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن "مارلين هيوسن" رئيسة مجلس إدارة شركة " لوكيد مارتن " المنتجة للطائرات F16 العسكرية.
وأوضح أبو زيد، أن رئيسة مجلس إدارة الشركة أكدت خلال اللقاء على الاهتمام الكبير التي توليه شركة " لوكيد مارتن" لاستمرار وتعزيز التعاون بينها وبين مصر، واهتماما بتلبية احتياجات الحكومة المصرية بشكل دائم.
ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للعلاقة الممتدة والتاريخية التي ربطت بين الحكومة المصرية والشركة من خلال توفير احتياجاتها، وأهتمام مصر بالحفاظ على مستوى العلاقة والتعاون مع الشركة.
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