التعليم تدرب العاملين على مجال دراسة الجدوى الاقتصادية

المال - خاص



قامت الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتنظيم فاعليات دورة دراسة الجدوى الاقتصادية بهيئة الرقابة الإدارية، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية المهنية لدى العاملين بالوزارة، وجودة التدريب وفق الاحتياجات التدريبية.



وفى هذا السياق، أكد الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية أن التدريب استهدف عدد ٢٥ متدربًا على مفهوم المشروعات الاستثمارية والتخطيط وعمل دراسة الجدوى الاقتصادية لإمكانية تطبيق أي مشروع ونجاحه، وتوضيح كل الوسائل اللازمة من أجل القيام بالمشروع، والمصروفات والعوائد المترتبة عليه، ودراسة الأسواق المحلية، والأسواق الخارجية.



ومن جهته، أكد أسامة شعراوى مدير عام الإدارة العامة لشئون المركز وضبط الجودة على استمرار التعاون مع هيئة الرقابة الإداريه فى تنفيذ مجموعة برامج، وتكرار هذا التدريب لاستفادة باقي العاملين فى هذا المجال.



كما أوضح حسن خطاب مدير الإدارة العامة للتنمية المهنية بالمركز على زيادة وعى المتدربين بعمل هيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد، وأسس التحليل المالى، والنسب المالية.



وفى سياق متصل، أكدت أمل اسير منسقة البرنامج على استفادة المتدربين بدور معايير المحاسبة والمراجعة فى حوكمة الشركات، ومتابعة تنفيذ المشروعات.