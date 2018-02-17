محاضرة للبدري قبل مران الأهلى استعدادا للنصر الاثنين

- غياب السيعد وأجايي وجلسة بين أيوب وسليمان وتدريبات تأهيلية لحمدي





على المصرى

عقد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، محاضرة سريعة اليوم مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق على ملعب "مختار التتش" بمقر النادى بالجزيرة، استعدادا لملاقاة النصر، يوم الاثنين المقبل، في الجولة الـ 25 من عمر الدوري العام والتي ستقام على استاد القاهرة.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في أمس الجمعة، فى جانب من التدريبات الاستشفائية، حيث اكتفى اللاعبون بأداء تدريبات الجري وجانب من التدريبات البدنية والتأهيل في الجيمانزيوم، تحت إشراف أنيس الشعلالي المعد البدني للفريق.

وحرص طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، على توجيه تعليمات خاصة للحراس خلال مران الفريق، وقام سليمان بتدريب الثنائي؛ شريف إكرامي، وعلى لطفى على التصويب من مسافة قصيرة والتحكم في الكرة.

وطلب البدري من إداري الفريق سرعة رش أرضية ملعب التتش بالجزيرة قبل بداية مران الفريق، وقام سعيد أحمد، إداري الفريق، بتوجيه العمال بسرعة رش أرضية الملعب قبل انطلاق المران المسائي.

وغاب عبد الله السعيد، لاعب وسط الفريق، عن مران الفريق الجماعي اليوم السبت، بسبب خضوعه لإجراء أشعة على العضلة الخلفية في أحد المراكز المتخصصة خارج النادي، على أن تحسم نتيجة الأشعة مدة غيابه وموعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق.

وأكتفى جونيور أجايي، مهاجم الفريق، بأداء جلسة في الجيمانزيوم على هامش المران، وغاب عن المشاركة في التدريبات الاستشفائية للمجموعة الأساسية، بسبب شعوره بعامل إجهاد، وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، أن أجايي سينتظم بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية للفريق بدءًا من غدٍ الأحد.

وواصل أحمد حمدي، لاعب الفريق، تدريباته التأهيلية اليوم على ملعب التتش، حيث قام بالجري حول الملعب؛ تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث يعاني من إجهاد في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي.

وانتظم ميدو جابر، لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية، بعدما تعرض ﻹصابة بثقل في العضلة الخلفية، غاب بسببها عن مواجهة الأسيوطي سبورت، التي أقيمت على ملعب الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، مساء أمس الجمعة

وفى سياق أخر، عقد أحمد أيوب، المدرب العام للفريق، جلسة سريعة مع وليد سليمان لاعب الوسط، قبل انطلاق المران، ودار بينهما حديث مطول على هامش لقاء الأهلي والأسيوطي أمس الجمعة.