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عيار 18
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عيار 24
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اقتصاد وأسواق
5 جنيهات تراجعا بأسعار الذهب وعيار21 يسجل 660 جنيها
السبت 17 فبراير 2018 04:46 م
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجع بنحو 5 جنيها اليوم السبت فى نهاية التعاملات اليومية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1347 دولارا أمريكيا.
وشهد عيار 21 اليوم صعود ليسجل اليوم نحو 660 جنيه بدلا من 665 جنيه بداية اليوم.
وسجل عيار ١٨ سجل 566 جنيها، فيما سجل عيار ٢٤ نحو 754 جنيها مقابل 759 جنيها، وانخفضت الأوقية لتسجل 1347 دولارا أمريكيا بدلا من 1358 دولارا
وتراجع الجنيه الذهب نحو 40 جنيها اليوم ليسجل الجنيه الذهب 5285 جنيها مقابل 5325 جنيها أمس
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