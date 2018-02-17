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نقل وملاحة
زيادة حركة تجارة البضائع الصب بقناة السويس 17.4% خلال 2017
السبت 17 فبراير 2018 03:56 م
عبور SAIPEM7000 قناة السويس
أخر الأخبار
عبور SAIPEM7000 قناة السويس
نادية صابر
حققت حركة البضائع الصب الجاف في قناة السويس، خلال عام 2017، عبور 3288 سفينة، بزيادة بلغت 17.4%، مقارنة بالأعداد العابرة في 2016، والتي سجلت 2801.
يذكر أن سفن الصب الجاف تنقل الفحم والحديد والحبوب.
وسجلت الحمولات الصب العابرة 113 مليونًا و833 ألف طن خلال العام الماضي، بزيادة بلغت 17.9%، مقارنة بحمولات بلغت 96 مليونًا و543 ألف طن خلال 2016.
وكشف تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، عن حركة تجارة الصب الجاف في العالم، أنها لاتزال تعتمد علي التطورات في الصين، ونمت سلع البضائع الصب بمعدل متواضع قدره 1.3%، مع إجمالي الشحنات إلى 4.9 مليار طن، والصين المصدر الرئيسي للنمو.
ورأى التقرير أن التدابير التي قامت بها الصين من زيادة البنية التحتية والاستثمار في سوق الإسكان، وبالتالي زيادة الطلب على الحديد والصلب، مشيرًا إلى ارتفاع 1.6% من تجارة خام الحديد، ليصل إلى 1.4 بليون طن في عام 2016.
وأوضح التقرير أن الواردات إلى الصين من أستراليا والبرازيل، زدات بأكثر من 7%، مما انعكس على نمو إنتاج الصلب في البلاد.
وتراجعت تجارة الفحم عام 2016، بسبب الطلب المسطح للفحم، وتقدر بنحو 1.14 مليار طن، من فحم الكوك وأحجام الفحم الحراري.
وأضاف أن هناك زيادة الطلب على الواردات في الصين واليابان، قابله انخفاض في حجم الواردات في الهند، وجمهورية كوريا، وأوروبا، بجانب انخفاض واردات الفحم الحراري في الهند واليابان، وجمهورية كوريا وأوروبا بنسبة 4%.
قناة السويس
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