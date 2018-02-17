جمعية التعاوني تسدد اشتراكات اتحادات التأمين

أنور ذكري جمعية التأمين التعاوني

مروة عبد النبى:



سددت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى جميع الالتزامات المستحقة عليها تجاه كافة الجهات المتعاملة معها مثل الاتحاد المصرى للتامين والاتحاد العام العربى للتأمين والاتحاد الأفروأسيوى.



وقال أنور ذكرى العضو المنتدب لـ"جمعية التعاونى" إن شركته تعكف منذ أكثر من عام على سداد كافة الالتزامات المستحقه عليها مثل الإتحاد المصرى للتأمين بصفته القائم على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأمينى السليم والتى يستلزم أن تكون جمعيته على صلة دائمة بالاتحاد الممثل لكافة شركات التأمين العاملة بالسوق.



وأضاف أن الاتحاد المصرى له دوره فى التنسيق فى الموضوعات المشتركة لتنظيم المنافسة ومنع التضارب وتسوية المنازعات بين الأعضاء ودوره فى التنسيق بينه وبين الهيئة العامة للرقابة المالية بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومى كذلك توثيق الصلات بين الاتحاد وسائر الهيئات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بنشاط التأمين فى مصر والخـارج.



وأوضح أن قام بسداد قيمة إشتراكات العضوية لاتحادى التأمين العام العربى والاتحاد الأفرو أسيوى حرصا من الجمعية على التواصل الدائم بالاتحادات العربية والاقليمية؛ لأن هذه النوعية من الاتحادات يقع على عاتقها دعم الروابط والصلات بين أسواق وهيئات التأمين وتوثيق أواصر التعاون فيما بينها والتنسيق بين نشاطاتها المختلفة بغية حماية مصالح الأعضاء وتنمية صناعة التأمين العربية.



وترجع أهمية حرص الجمعية على سداد اشتراكات الاتحادات المشار إليها أن تكون على صله دائمة بها والمساهمه فى التنسيق فى المسائل الفنية المشتركة وتنظيم المنافسة ورفع المضاربات السعرية والمنازعات التى قد تنشأ بين الاعضاء بما يحقق صالح سوق التأمين وخدمة الاقتصاد المعنية بنشاط التأمين وكذلك توثيق الصلة بين تلك الاتحادات وسائر الهيئات والاجهزة الحكومية وغير الحكومية.



أضاف أن "جمعية التعاونى" سددت معظم إلتزاماتها تجاه الجهات المتعاملة معها وأصبحت تحظى بثقتها أكثر من أى وقت مضى نتيجة جميع إثباتات الجدية فى التعامل التى قدمتها فى الاونة الأخيرة لكافة عملائها وشركائها.