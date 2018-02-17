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تأميـــن
193 مليون جنيه أقساط GIG لتأمينات الحياة
السبت 17 فبراير 2018 03:38 م
رماح أسعد
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رماح أسعد
مروة عبد النبى
حققت شركة "GIG" لتأمينات الحياة التكافلى، أقساطًا تأمينية بقيمة 193 مليون جنيه، مقابل 150 مليونًا، بالنصف الأول من العام المالى الماضى.
وقال رماح أسعد، العضو المنتدب لشركة "GIG"، إن شركته حققت 58 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام المالى الجارى.
وأشار إلى أن الزيادة المقدرة بـ135 مليون جنيه خلال 3 شهور فقط، ترجع إلى قدرة الشركة خلال تلك الفترة على إبرام عقود تأمينية جديدة بين المؤقت والطبى لعدد كبير من العملاء الجدد.
وأوضح أسعد أن أبرز هذه العقود لشركة "كارجو" للشحن، وشركة "جلاكسو" للأدوية، و"سميث كلاين" للأدوية، وشركة خدمات بترولية، موضحًا أن إجمالى أقساط هذه العقود تجاوزت 17 مليون جنيه.
ولفت إلى أن التغطيات التأمينية التى توفرها هذه العقود تتضمن الوفاة الطبيعية والعجز الكلي والجزئي المستديم، بجانب تغطيات التأمين الطبي على العاملين بتلك المؤسسات.
وأكد أسعد أن شركته تخدم 700 ألف عميل حصيلة تعاملاتها الجماعية والفردية حتى الآن 570 ألف عميل للعام السابق، ولديها أكثر من 170 عقدًا جماعيًا حتى نهاية النصف الأول من العام الجارى.
ومن المعروف أن "gig" لتأمينات الحياة تستهدف 450 مليون جنيه أقساط تأمينية بنهاية يونيو المقبل، مقابل 349 مليون جنيه للعام المالى الماضى، وذلك من خلال عدة قنوات تسويقية، أبرزها البنوك، من خلال أكثر من 150 فرعًا من فروع البنوك المتعاقدة، بغرض ترويج وثائق التأمين لتتمكن الشركة من الوصول الى أكبر عدد من الأفراد.
التأمين
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