المال - خاص



أعلنت شركة مودرن موتورز - الوكيل الحصري للعلامة سوزوكي، عن أسعار طرازات "سياز وارتيجا" 2018؛ وتأرجحت بين الزيادة والتراجع، بمقدار 5 آلاف جنيه بمختلف الفئات.



وسعرت مودرن موتورز سوزوكي "سياز" فئة a/t بنحو 260 ألف جنيه مقابل 265 ألفًا، وقدرت أسعار سياز - فئة A/T F/O بنحو 280 ألفًا بدلاً من 285 ألفًا، فيما سجلت أسعار سوزوكى "ارتيجا" فئة A/T نحو 300 مقارنة بـ 295 ألف جنيه، خلال يناير الماضي.



وأكد مصدر مسئول بشركة مودرن موتورز، أن الشركة تستعد لطرح الموديلات الجديدة من سوزوكي "فيتارا، وسويفت ديزاير، وبالينو خلال النصف اﻷول من 2018.



ويوضح الجدول التالي، قائمة أسعار طرازات سوزوكي سياز وارتيجا خلال فبراير:







العلامة الطراز الفئة أسعار يناير أسعار فبراير مقدار التغيير



سوزوكي سياز A/T 265 260 -5 A/T F/O 285 280 -5 ارتيجا A/T 295 300 5

إعداد - المالالمصدر: مودرن موتورز