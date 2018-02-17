هاشتاج #علاج_نكد_الستات يتصدر تويتر

هاشتاج

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج #علاج_نكد_الستات، المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة تويتر، كما لاقى الموضوع نقاشات حادة على فيس بوك بين السيدات والرجال.



ودارت النقاشات حول المتسبب فى هذا النكد حيث أرجعت السيدات السبب لانعدام الحب والاهتمام من الرجال، بينما اتهمهم الرجال بأن تلك الصفة متأصلة فى الإناث إضافة الى طلباتها المتعددة.



ونصحت شوشو رضا فى تغريدة لها الأزواج حيث قالت: الراجل راجع البيت بوذه شبرين وقرفان، قاعدة قرفانة من دوشة العيال وطلباتهم وشغل البيت اللى مش بيخلص ومحبوسة راعوا ظروف بعض وعيشوا.. الحياه اجمل من كده هى دى وظيفتك هى دى وظيفتك عيشوا واحمدوا ربنا.



بينما قالت هبة: مافيش ست بطبعها نكدي ما احنا بنبقي عايشين في بيوت أهالينا وبنبقي 100 فل واربعتاشر مش بنتنكد غير من عشرتكم.



أما الرجال فكان لهم رأى مخالف حيث قال أحمد فى تغريدة له: افتحلها بنك وخليها هيا المديره هتحبك ومش هتنكد عليك، بينما غرد أبو صلاح: احسن علاج ليكم البرووود خليك بارد تجيبلها الضغط والسكر.