EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
وزير البيئة: نقل صندوق الزبالة من البيت إلى الشارع أكبر خطيئة
السبت 17 فبراير 2018 02:32 م
خالد فهمي 3
أخر الأخبار
خالد فهمي 3
عمر سالم:
قال خالد فهمى وزير البيئة، إن أكبر خطيئة نرتكبها بمصر هى نقل صندوق الزبالة من البيت إلى الشارع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يحل مشكلة القمامة فى مصر حتى الآن طالما هناك خلل فى عملية الجمع.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 والمقام تحت شعار "سيدات شركاء النجاح"، برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء.
وأضاف الوزير أنه لا يوجد موعد محدد لجمع القمامة من الشارع، إذن لا يمكن أن أجبر المواطنين على موعد معين لإلقاء المخلفات أو حتى مكان يتخلص فيه من هذه المخلفات وهنا نجد الخلل، مشيرة إلى أن المنظومة تحتاج وعي من المواطنين ومزيد من التنسيق مع شركات جمع المخلفات.
وتبني المؤتمر في دورته الرابعة هذا العام فكرة تجسيد منظومة متكاملة لتعاون القطاعين العام والخاص لإبراز صورة المرأة المصرية الفعالة في تنمية مجتمعها.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا