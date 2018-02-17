وزير البيئة: نقل صندوق الزبالة من البيت إلى الشارع أكبر خطيئة

خالد فهمي 3

عمر سالم:



قال خالد فهمى وزير البيئة، إن أكبر خطيئة نرتكبها بمصر هى نقل صندوق الزبالة من البيت إلى الشارع، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لم يحل مشكلة القمامة فى مصر حتى الآن طالما هناك خلل فى عملية الجمع.



جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الدولي السنوي الرابع لجمعية سيدات أعمال مصر 21 والمقام تحت شعار "سيدات شركاء النجاح"، برعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء وبمشاركة عدد من الوزراء.



وأضاف الوزير أنه لا يوجد موعد محدد لجمع القمامة من الشارع، إذن لا يمكن أن أجبر المواطنين على موعد معين لإلقاء المخلفات أو حتى مكان يتخلص فيه من هذه المخلفات وهنا نجد الخلل، مشيرة إلى أن المنظومة تحتاج وعي من المواطنين ومزيد من التنسيق مع شركات جمع المخلفات.



وتبني المؤتمر في دورته الرابعة هذا العام فكرة تجسيد منظومة متكاملة لتعاون القطاعين العام والخاص لإبراز صورة المرأة المصرية الفعالة في تنمية مجتمعها.

