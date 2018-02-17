شروط التعاوني الزراعي لتحرير سعر الأسمدة

الأسمدة

الصاوي أحمد:



أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أنه مع تحرير سعر الأسمدة المدعمة، ولكن بشرط وصول الدعم لمستحقيه سواء بشكل نقدي أو عيني.



وأضاف لـ "المال " أن تحرير أسعار الأسمدة، لم يصل لوزارة الزراعة أو للاتحاد التعاوني أو اللجنة التنسيقية للأسمدة حتي الآن و لا يزال مجرد مقترح .



وأوضح أن تحرير سعر الأسمدة سوف يحل مشكلة الفساد المستشري في حلقات التوزيع، بداية من المصنع حتي وصوله للمستحقين، ومن الممكن أن يتم تقديم ذلك الدعم من خلال البطاقات الذكية الإلكترونية أو كارت الفلاح الذي تنفذه وزارة الزراعة حاليا .



وسبق أن تقدم مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، بمقترح كممثل عن التعاونيات الزراعية، لتحرير سعر الأسمدة، وإنشاء صندوق موازنة أسعار المنتجات الزراعية، برئاسة وزير الزراعة، ليكون بديلا عن سياسة دعم الأسمدة الحالية، وسيتم إعداد آلية جديدة للدعم النقدى للمزارع، مقابل توريد المحاصيل الإستراتيجية للحكومة، موضحا أن تلك الآلية تهدف إلى حماية المزارعين من تقلبات أسعار السلع الزراعية، وتضمن الحد من استغلال أموال الدعم.



وأكد "الشراكى" في تصريحات خاصة لـ "المال " أن أسعار الأسمدة الحرة ترتفع باستمرار نتيجة وجود سعرين أحدهما مدعم والثاني حر والفرق بين الإثنين وصل لـ2000 جنيه ، و يتم بيع طن السماد المدعم في الجمعيات الزراعية بسعر 3200 جنيه في حين يباع لدي المحال المتخصص بسعر 5000 جنيه حاليا ومرشح للزيادة أكثر.



وأوضح أن تحرير سعر الأسمدة هو السبيل نحو استقرار وهدوء الأسعار، مشيرا إلي أن الدولة تدفع 2.54 مليار جنيه سنويا، على دعم الأسمدة لمحاصيل القطن والأرز والقمح والذرة والبنجر وقصب السكر، ولا يستفيد منه الفلاح مباشرة، مشيراً إلى أن دعم أسمدة القطن يصل إلى 81 مليون جنيه، و135 مليونا للأرز، و810 ملايين للقمح، و85 مليونا للبنجر، و300 مليون لقصب السكر، ومليار و80 مليونا لأسمدة الذرة الشامية.



وأشار إلى أن الآلية المقترحة تتضمن دفع 2.54 مليار جنيه سنويا فى حسابات الصندوق، لتوجيه دعم مباشر للفلاحين فى حالة توريدهم للمحاصيل الإستراتيجية للحكومة، وإلغاء الدعم فى حالة التصرف بتسويق المحصول لغير الحكومة.



وأكد أن الصندوق يعتمد على تلافى سلبيات النظام الحالى للدعم، خاصة أن الدعم لا يصل إلى الفلاح الحقيقى الذى يزرع الأرض، و أى سلعة تباع بسعرين، تفتح الباب أمام الفساد.

