مشروع رواد 2030 يطلق أولى حملاته التوعوية بالأقصر

مشروع رواد 2030

المال - خاص



تطلق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، غدًا الأحد، أولى حملاتها التوعوية في المحافظات بعنوان "ابدأ مستقبلك"، انطلاقًا من محافظة الأقصر.



وتُعنى حملة التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر في المحافظة، وستقام الحملة على مستوى مدارس الأقصر الإعدادية الحكومية.



وتقام الحملة علي أساس عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الاعدادية بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة على حقيبة تدريبية تم إعدادها خصيصًا للحملة، وذلك خلال يومي 18 و19 فبراير الجاري، على أن يقوم المتدربين بإعادة توجيه المادة التي تناولها البرنامج التدريبي علي طلابهم والبالغ عددهم 53 ألف طالب بالمحافظة.



وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: "حملة التوعية تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال فضلًا عن تشجيع الشباب وتحفيزهم علي الابتكار، وتلقي أفكارهم إلي جانب دعم تلك الأفكار والمشروعات الصغيرة والعمل علي تسويقها، الأمر الذي يسهم في توفير فرص عمل لأنفسهم بدلًا من انتظار دورهم في طابور العمالة".



من جانبها، قالت الدكتورة غادة خليل، مديرة مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، إن: "مشروع رواد 2030 يسعي إلي إقامة حملات توعوية تهدف إلى إعداد جيل من القادرين على الإبداع والابتكار ليصبحوا رواد أعمال في المستقبل، إضافة إلى التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر، وصفات وفِكر رائدي الأعمال منذ مرحلة المدرسة؛ لإنشاء قاعدة طلابية على دراية بعلم ريادة الأعمال، وتعزيز وتنمية الطلاب الذين لديهم المهارات الريادية منذ الصغر".



يُشار إلى أنه من المقرر أن يضم البرنامج ألعاب مصممة بهدف تنمية الابتكار وريادة الأعمال، والتي تعد من أقصر الطرق للممارسة التطبيقية مع الاستمتاع لدى الطلاب، حيث تهدف إلى إعطاء فرصة لاكتشاف القدرات الخاصة لهؤلاء الطلاب من خلال بطاقات الملاحظة لدى المعلمين.



وينتهى ذلك البرنامج بمهرجان أشبه بسوق كبير تُعرض فيه أهم مخرجات الطلاب الذي يُسمح لهم بممارسة نوع من أنواع البيع والشراء مع تعزيز النواحى الإيجابية للمكسب والروح الرياضية للخسارة.