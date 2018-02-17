استقرار سعر الدولار وأعلى سعر للشراء 17.67 جنيه

هبة حامد:



استقر سعر الدولار اليوم السبت، في أغلب البنوك ليسجل أعلى سعر شراء في بنكي الأهلي المتحد والعربي الدولي عند 17.67 جنيه.



فيما سجل بنك مصر أقل سعر شراء للدولار عند 17.58 جنيها.

