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تأميـــن
مصر للممتلكات تجدد التأمين على مصنع عصائر بأكتوبر
السبت 17 فبراير 2018 01:16 م
محمد حسن رئيس شركة الدولية لوساط التأمين
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الشاذلى جمعة
جددت شركة "مصر لتأمين" وثيقة التأمين على أصول مصنع مركزات عصائر بمدينة السادس من أكتوبر.
كشف محمد حسن رئيس مجلس إدارة شركة "الدولية للوساطة" – وسيط العملية- أن الوثيقة تغطى الحريق والسطو على المصنع والمبانى التابعه له وما يحتويه من الآلات والمعدات ضد مخاطر الحريق واشتعال النيران وخطر الصواعق والانفجار الناتج عن الغاز الطبيعى، أو البوتاجاز المستعمل للأغراض المنزلية فى المساكن الخاصة، كذلك الاشتعال الذاتى بجانب تغطية مخاطر خيانة الأمانة لأرباب العهد والسرقة بالاكراه والمخاطر الطبيعية مثل الزلازل والسيول.
وأضاف حسن أن مبلغ التأمين بالوثيقة 127 مليون جنيه منها 102 مليون لتغطية الأصول و 25 مليونا لمخاطر خيانة الأمانة والسرقة بالإكراه.
وثيقة التأمين/ بوليصة التأمين
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