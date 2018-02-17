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سيـــاســة
تأجيل الطعن على إعلان موسى مرشحا لانتخابات الرئاسة
السبت 17 فبراير 2018 01:14 م
موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد
أخر الأخبار
موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد
نجوى عبد العزيز:
أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن المقام من طارق العوضي المحامي يطالب بوقف قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بإعلان اسم موسى مصطفى موسى كمرشح لرئاسة الجمهورية، واستبعاد اسمه نهائيا من كشوف المرشحين لجلسة ١٩ فبراير الجاري.
وقال الطعن إن موسى مصطفى موسى غير حاصل على مؤهل من مصر أو خارجها، كما يدعي حسب آخر تصريحاته، وغير مسجل بكشوف نقابة المهندسين.
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