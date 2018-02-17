بريما تمول برنامجًا للزراعة المستدامة ونظم الأغذية بمليار جنيه

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

جهاد سالم



تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول إطلاق وتمويل أول برنامج فى مجالات الزراعـــة المـــــستدامة ونظم الأغذية والمياه بتكلفة مليار جنيه سنويا لمدة سبع سنوات، من خلال مبادرة الشراكة من أجل البحوث والابتكار فى منطقة البحر المتوسط (بريما) بين مصر والاتحاد الأوروبى.



وقال الوزير إن مبادرة «بريما» فرصة لتسليط الضوء على العوامل الأساسية لإنجاح التعاون المخطط له أن يستمر على مدار السنوات العشر المقبلة، والتى من المنتظر أن تساهم بشكل فعال فى إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، وهو ما يصب في مصلحة الوطن، ويساعد في تحقيق أهداف خطة مصر الإستراتيجية للتنمية المستدامة – رؤية مصر 2030.



ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقات الدولية، ورئيس مبادرة «بريما» بالمشاركة أن الاتفاقية خطوة نحو تفعيل الشراكة العلمية مع الاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي في مجال العلوم والتكنولوجيا بما يخدم خطط التنمية الحالية في الدولة.



وأشارت السيدة ماريا كريستينا روسو، مديرة التعاون الدولي بالإدارة العامة للبحث والابتكار بالمفوضية الأوروبية ببروكسل، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لزيادة تعزيز التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الاتفاقية مهمة أيضا لأثرها الاقتصادي والاجتماعي، حيث تمثل إنجازا ملموسا في إطار علاقات الاتحاد الأوروبي ومصر الدولية، وتسهم بقوة في دعم التعاون الإقليمي المبني على نهج متكامل.



يذكر أن مصر ترأس اتفاقية بريما بالمشاركة مع إيطاليا، وأن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل في مجال البحث والابتكار في دول حوض البحر المتوسط، وتوفير المياه في المنطقة، وهذا على أساس من الملكية والتمويل المشتركين للمشروعات البحثية، مع قيام الاتحاد الأوروبي بتوفير تمويل إضافي لهذه المشروعات من خلال برنامج “هورايزون 2020” بالإضافة إلى مساهمات الدول المشاركة، كما تهدف بريما إلى تعزيز الشراكة والتفاعل بين الجامعات ومراكز البحوث والقطاعين العام والخاص والحكومة العام والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، إضافة إلى تهيئة بيئة مواتية لتطوير حلول مبتكرة للمسائل الملحة; لتجنب تجزئة الجهود البحثية، مع مراعاة الجوانب البيئية والتكنولوجية والاجتماعية الاقتصادية.







