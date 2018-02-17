أبو الغيط: جامعة الدول العربية تعتمد إستراتيجية المرأة 2030

أحمد أبو الغيط

عمر سالم



قال أحمد أبو الغيط، إن المرأة هى رائدة النجاح فى المرحلة الحالية، ولابد أن نضع تصورا حقيقيا لتمكينها اقتصاديا فى كل الدول العربية، مشيرا إلى أن القمة العربية اعتمدت إستراتيجية المرأة فى المنطقة 2030، ونؤكد أن زيادة قدرتها هو تمكين حقيقى للمجتمعات العربية.



وأضاف خلال كلمته بجلسات منتدى سيدات أعمال مصر، التى ألقتها نيابة عنه إيناس مكاوى مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة، أن استراتيجية المرأة 2030 وضعت تمكين المرأة اقتصاديا فى جميع الدول، إلى جانب التطرق إلى تحديات تواجهها وأطلقنا شبكة خديجة لتمكينها وجمعت مؤسسات ممولة وشركات وسياسيين واقتصاديين لرصد التحديات والحلول.



وأوضحت أن شبكة خديجة لديها مشروع كبير " المرأة والتجارة" وتم إدراجه مع المؤسسات الإقليمية ويستهدف النساء فى كل المناطق بما فيها مناطق اللجوء والنزوح التى تأوى المرأة وفكرة توسيع الشراكات مع سيدات الأعمال بهدف أن تأخذ مؤتمراتها الاقتصادية بعدا مهما.