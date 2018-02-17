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اقتصاد وأسواق
أبو الغيط: جامعة الدول العربية تعتمد إستراتيجية المرأة 2030
السبت 17 فبراير 2018 12:01 م
أحمد أبو الغيط
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أحمد أبو الغيط: سايكس بيكو جديد لتقسيم الدول العربية
أحمد أبو الغيط
عمر سالم
قال أحمد أبو الغيط، إن المرأة هى رائدة النجاح فى المرحلة الحالية، ولابد أن نضع تصورا حقيقيا لتمكينها اقتصاديا فى كل الدول العربية، مشيرا إلى أن القمة العربية اعتمدت إستراتيجية المرأة فى المنطقة 2030، ونؤكد أن زيادة قدرتها هو تمكين حقيقى للمجتمعات العربية.
وأضاف خلال كلمته بجلسات منتدى سيدات أعمال مصر، التى ألقتها نيابة عنه إيناس مكاوى مدير إدارة المرأة والأسرة والطفولة، أن استراتيجية المرأة 2030 وضعت تمكين المرأة اقتصاديا فى جميع الدول، إلى جانب التطرق إلى تحديات تواجهها وأطلقنا شبكة خديجة لتمكينها وجمعت مؤسسات ممولة وشركات وسياسيين واقتصاديين لرصد التحديات والحلول.
وأوضحت أن شبكة خديجة لديها مشروع كبير " المرأة والتجارة" وتم إدراجه مع المؤسسات الإقليمية ويستهدف النساء فى كل المناطق بما فيها مناطق اللجوء والنزوح التى تأوى المرأة وفكرة توسيع الشراكات مع سيدات الأعمال بهدف أن تأخذ مؤتمراتها الاقتصادية بعدا مهما.
جامعة الدول العربية
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