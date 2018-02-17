وزير قطاع الأعمال يبحث إعادة هيكلة شركة الحديد والصلب

خالد بدوي

المال ـ خاص:



عقد السيد الأستاذ خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا مع السيد المهندس سيد عبد الوهاب رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لبحث إعادة هيكلة وتطوير شركة الحديد والصلب المصرية، بحضور السيد المهندس سامى عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الحديد والصلب.



وفى مستهل الاجتماع، استمع السيد الوزير إلى عرض موجز من القائم بأعمال رئيس شركة الحديد والصلب حول الموقف الحالى للشركة وأعمال الصيانة الجارية للأفران، ووجه سيادته بضرورة إعداد تصور متكامل لتطوير الشركة بناء على دراسة شاملة لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه الشركة وتحليل الأسباب الحقيقة للخسائر، مع وضع حلول جذرية وحاسمة وغير تقليدية لوقف نزيف الخسائر.



وأوضح سيادته أن الهدف من إرجاء القرار بشأن المناقصة المطروحة لتطوير الشركة هو إجراء مزيد من الدراسة وتحديث الدراسات القائمة، مع الحفاظ على استمرار أعمال الصيانة الدورية للأفران.



وقد أكد السيد الوزير​ على أن الوزارة تهدف لإصلاح الشركة وتطويرها بشكل كامل وشامل، وتحويلها من الخسارة إلى الربح بما يؤهلها لأن تكون من أقوى شركات الحديد والصلب فى مصر، خاصة وأن مجال عمل الشركة فى صناعة متميزة تحقق عوائد جيدة.