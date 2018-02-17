EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
جهاز المشروعات : 9.5 مليار جنيه إجمالى تمويلات المرأة
السبت 17 فبراير 2018 11:45 ص
نيفين جامع 5
أخر الأخبار
نيفين جامع 5
عمر سالم:
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه منذ إنشاء جهاز المشروعات" الصندوق الاجتماعي للتنمية" سابقا، تم توجيه 9.5 مليار جنيه للمرأة من إجمالى تمويلات 33.6 مليار جنيه.
وأشارت - خلال كملتها فى المؤتمر السنوي الرابع لسيدات الأعمال اليوم السبت - إلى أن إجمالي مبيعات المعارض التى أقامها الصندوق تصل إلى 600 مليون جنيه، منها 350 مليونا للمرأة، مشيرة إلى أن نسب تعثر المرأة لا تتخطي 1 %.
وأوضحت أن المرأه تستحوذ على 51% من إجمالي المشروعات، كما أن 50% من العارضين سيدات، و فى بعض المحافظات تتخطى تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمرأة أكثر من الرجل، ففى محافظة الوادي الجديد حصلت المرأة على 64 % من التمويلات.
وأضافت أنه من خلال الجهات المانحة وجهاز المشروعات الصغيرة، تم تقديم تدريب واسع للمرأة المصرية، لافتة إلى أن هناك اهتماما كبيرا فى الخارج بسيدات الأعمال، خاصة جمعية سيدات الأعمال المصريين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا