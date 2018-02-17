بالأرقام.. قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا 2017

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قال نيكولاي أسلانوف، الممثل التجاري الروسي بالقاهرة، السبت، إن قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا تخطت 7ر6 مليار دولار خلال عام 2017، بزيادة تقدر بنحو 62% بالمقارنة بعام 2016 من بينها 2ر6 مليار دولار صادرات روسية لمصر، بينما الصادرات المصرية لروسيا بلغت 505 ملايين دولار، وذلك طبقا لإحصاءات جهاز الجمارك الروسي، مشيرا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في العلاقات التجارية بين البلدين.





وأضاف أسلانوف، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن الصادرات الروسية لمصر تتضمن القمح بقيمة 435ر1 مليار دولار وتمثل 23 % من إجمالي الصادرات لمصر، والمعادن بقيمة 703 ملايين دولار (11%)، والغاز والبترول بقيمة 407 ملايين دولار (7%)، بينما الصادرات المصرية لروسيا تشمل الفاكهة بقيمة 209 ملايين دولار (41%)، والخضروات بقيمة 180 مليون دولار (36%)ن والملابس بقيمة 37 مليون دولار (7%).





وأشار إلى إجمالي الاستثمارات الروسية المتراكمة في مصر بلغت 6ر4 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2017، 60% منها مركزة في قطاعي البترول والغاز، لافتا إلى أن 80 وفدا روسيا زار مصر خلال عام 2017 بالمقارنة بـ 54 وفدا عام 2016 لبحث التعاون في مجالات كثيرة من بينها إقامة المنطقة الصناعية الروسية وتنفيذ مشروعات الغاز والبترول والمشاركة في مناقصات لإعادة تأهيل مصنع الحديد والصلب وتوريد عربات القطارات وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية والمصانع الكيميائية وصناعة السيارات وإنشاء صوامع لتخزين القمح والأدوية ولوازم معدات البناء وتصدير المنتجات الغذائية الروسية لمصر.





ولفت أسلانوف إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، طالب في ديسمبر الماضي بالتوسع في التعاون بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر وأنه سوف يتم إجراء المشاورات على مستوى الخبراء بين الجانبين في الشهور المقبلة للتوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة مع دول اتحاد الأوراسي والتي تضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيزستان.





وردا على سؤال حول المنطقة الصناعية الروسية، أشار إلى أن كلا الجانبين يعملان حاليا على تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية التي سوف تقام على مساحة 25ر5 مليون متر مربع على ثلاث مراحل: الأولى تغطي مساحة مليون متر مربع والتي سوف يتم الانتهاء منها بعد عامين فور التوقيع على الاتفاقية الحكومية، وتخلق أكثر من 7 آلاف وظيفة عمل جديدة، بينما المرحلة الثانية تشمل 6ر1 مليون متر مربع وسوف يتم الانتهاء منها عام 2022، والثالثة تغطي 65ر2 مليون متر مربع وسوف يتم الانتهاء منها بحلول عام 2031، موضحا أن تكلفة بناء المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية الروسية تبلغ نحو 190 مليون دولار بينما إجمالي الاستثمارات التي سوف تضخ بهذا المشروع تبلغ 7 مليارات دولار ومن المتوقع أن تخلق أكثر من 35 ألف فرص عمل.