وزير الخارجية: الاقتصاد تحرك من الاستقرار إلى النمو

وزير الخارجية سامح شكرى

عمر سالم



قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن برنامج الإصلاح للاقتصاد المصرى بدأ التحرك من مرحلة الاستقرار إلى النمو بشهادة الجهات الدولية، مما ساهم فى زيادة النمو ٥.٢٪ خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى.



وأضاف خلال كلمته فى المؤتمر السنوى الرابع لسيدات الأعمال، التى ألقاها نيابة عنه السفير سعيد هندام مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، أن المرأة تساهم فى تحقيق التتمية الاقتصادية، كما تتبنى الدولة المصرية نهجا جديدا فى التعامل بكل الملفات عبر الحوار.



وأشار الى أن الحكومة من خلال برنامجها الطموح لمواجهة القضايا المختلفة والاستفادة من الطاقة القصوى لمختلف فئات الدولة.



وأضاف هندام أن مصر تسعى لتحقيق التنمية المستدامة عبر رؤية ٢٠٣٠، كما تسعى لوحدة الدول وساهمت الخارجية فى عدد من الاستراتيجيات الخاصة بالدول، والتواصل مع المنظمات والجهات الدولية لدعم الدولة المصرية وبرنامجها الإصلاحي.



وأكد أن السياسة الخارجية تضع أولويات توفير منبر خارجى للدولة يدافع عن مصالحها وتنمية علاقاتها بمختلف المجالات والمساهمة فى التواصل مع المنظمات الدولية.



وأوضح أن كل المشروعات التى تشارك بها المرأة تغير الواقع الخاص بالأسر المصرية، كما تولى الخارجية المصرية أهمية كبرى للتواصل مع اجهزة الدولة المختلفة مع الامم المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد والتجمعات الاقتصادية وتجمع دول البريكس لتوفير الدعم لجميع مشروعاتها.